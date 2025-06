Sheinbaum: nuevos ministros deben dar ejemplo de transformación

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- Respecto a los nueve perfiles que estarán en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que son "buenos" ya que fueron elegidos por el pueblo, y señaló que ellos tienen que dar un ejemplo una vez que entren a la Corte.

Se prevé que el Máximo Tribunal este integrado por Lenia Batres Guadarrama; Yasmín Esquivel Mossa; Loretta Ortiz Ahlf; María Estela Ríos González; Sara Irene Herrerías Guerra; Hugo Aguilar Ortiz; Giovanni Azael Figueroa Mejía; Irving Espinosa Betanzo; Arístides Rodrigo Guerrero García.

Durante la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum reiteró que deben dar un ejemplo de profesionalismo, justicia, honradez, así como austeridad.

"Ellas y ellos deben dar ejemplo de transformación profunda del Poder Judicial, en qué sentido esta transformación de que haya justicia para todas y para todos en México, tienen que dar ejemplo de austeridad comparado con la parafernalia del poder actual, desde mi punto de vista, tienen que dar ejemplo de profesionalismo, de impartición de justicia, tienen que dar un ejemplo de que hay cambios, de honestidad, de honradez, de transparencia, hoy son elegidos por el pueblo", destacó.

Sheinbaum abundó que a partir de septiembre los nuevos ministros deben dar un ejemplo a México y al mundo, "de que puede haber un sistema de justicia diferente, que no esté basado en grupos de interés, en dinero de por medio, en dar a unos y a otros no, tienen que constituirse en un grupo de mucha presencia en el sentido, no en los medios de comunicación, sino en el sentido de que se note en México, que llegó también la transformación al poder judicial y no es un asunto político".

Respecto si puede haber una revisión de los actuales ministros para que no haya impunidad, Sheinbaum Pardo y aclaró que "no es un asunto de persecución", pues considero que eso nunca ayuda a una sociedad.

"Si en el proceso de entrega-recepción encuentran irregularidades, pues tendrán la responsabilidad de hacer las denuncias correspondientes administrativas y si en su caso hay de otro tipo penales, pues tendrán que hacerlo. Pero tienen que marcar una diferencia a partir de que lleguen hacia adelante. Hay mucha expectativa".

Agregó: "Ahora se decidieron las y los ministros, pero vienen magistrados, viene la sala superior del tribunal electoral, vienen jueces y juezas. Entonces es una nueva generación que desde mi perspectiva tienen que cumplirle al pueblo en el sentido, y a todos, a ellos mismos y al pueblo de México, de honestidad, de honradez y de imparcialidad y no responder a grupos de interés".