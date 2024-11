Claudia Sheinbaum Pardo y el debate sobre el presupuesto del INE

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra del presupuesto que prevé el Instituto Nacional Electoral (INE) por 13 mil 205 millones de pesos para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para junio de 2025.

En su mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo consideró que la elección judicial se puede efectuar con menos recursos, ya que no hay presupuesto para hacer campaña.

Además, la titular del Ejecutivo indicó que podría enviar un escrito porque prácticamente se está duplicando el presupuesto.

"No, no estoy de acuerdo. De hecho, vamos... Entiendo que van a revisarlo nuevamente; y si no, vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora, están prácticamente duplicándolo.

"Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos", mencionó.

Cabe señalar que la semana pasada, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó por unanimidad un presupuesto precautorio de 13 mil millones de pesos para el proceso electoral extraordinario de la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, agradeció los esfuerzos realizados por cada una de las áreas y el acompañamiento del Órgano Interno de Control para la aprobación de este presupuesto precautorio.

El INE prevé solicitar para el próximo año 27 mil 270 millones de pesos de presupuesto, que incluyen un monto de 4 mil 620 millones para organizar consultas populares.

Es decir, si se toma en cuenta los recursos para la elección de la reforma judicial, en 2025 el organismo electoral contará con un presupuesto de 40 mil 620 millones de pesos.

En su conferencia del pasado jueves, la Presidenta llamó al INE a revisar el costo de la elección de 2025: "No va a haber financiamiento a partidos políticos, toda esa parte de una elección normal no viene. Entonces hago un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial".