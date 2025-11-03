logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Fotogalería

Fieles celebran 25 años de la Congregación Nacional Santa Muerte en el Metro Ecatepec

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU

La presidenta de México se reúne con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para tratar temas de interés bilateral

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 05:37 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un encuentro con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, este lunes a las 15:00 horas en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tiene reuniones técnicas con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, ante el tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera.

"Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.

"Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU

Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU

SLP

El Universal

La presidenta de México se reúne con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para tratar temas de interés bilateral

Investigan grupo provocador en protestas por asesinato de alcalde en Morelia
Investigan grupo provocador en protestas por asesinato de alcalde en Morelia

Investigan grupo provocador en protestas por asesinato de alcalde en Morelia

SLP

El Universal

Investigación en curso tras disturbios en Palacio de Gobierno de Morelia

Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre
Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

Entregarán casas del Bienestar en Los Mochis en noviembre

SLP

El Universal

La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se realizará en Los Mochis durante la segunda quincena de noviembre.

Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma
Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma

Morena avala Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma

SLP

El Universal

Se anuncian recortes a instituciones y un aumento de la deuda pública en el Presupuesto de Egresos 2026 aprobado por Morena.