Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un encuentro con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, este lunes a las 15:00 horas en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tiene reuniones técnicas con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, ante el tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera.

"Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.

"Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros", comentó.

