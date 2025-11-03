Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU
La presidenta de México se reúne con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para tratar temas de interés bilateral
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un encuentro con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, este lunes a las 15:00 horas en Palacio Nacional.
En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tiene reuniones técnicas con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, ante el tema del gusano barrenador y el cierre de la frontera.
"Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.
"Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros", comentó.
