Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionada sobre si tiene un mensaje a la población ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reforzará las acciones de seguridad y justicia en el país, al tiempo que respaldará a las autoridades estatales en las investigaciones para garantizar que no haya impunidad.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria expresó que hechos como este "nos hacen ver que tenemos que reforzar y fortalecer" la estrategia de seguridad, aunque insistió en que "regresar a la guerra contra el narco no es opción", pues esa política ya demostró que solo incrementó la violencia en México.

"Vamos a trabajar todos los días por la seguridad, la paz y la justicia en nuestro país, todos los días, como hasta ahora. En esta situación particular, lo que tenemos que hacer es investigar y que no haya impunidad. Eso es lo que garantiza que cada vez haya menos repetición de circunstancias como estas", declaró Sheinbaum.

La Presidenta informó, además, que, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a mantener comunicación con la familia de la víctima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como con las autoridades de Michoacán y brindar el apoyo necesario en las indagatorias, a fin de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Sheinbaum reiteró que su administración apoyará a las instituciones estatales y, en caso necesario, a las federales, si la Fiscalía General de la República atrae el caso, para llegar a los responsables del "cobarde homicidio" cometido durante un evento social en Uruapan.