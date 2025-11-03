logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Fotogalería

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan

Tras el cobarde homicidio en Uruapan, Claudia Sheinbaum Pardo asegura que se trabajará incansablemente por la paz y justicia en el país.

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 03:01 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionada sobre si tiene un mensaje a la población ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reforzará las acciones de seguridad y justicia en el país, al tiempo que respaldará a las autoridades estatales en las investigaciones para garantizar que no haya impunidad.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria expresó que hechos como este "nos hacen ver que tenemos que reforzar y fortalecer" la estrategia de seguridad, aunque insistió en que "regresar a la guerra contra el narco no es opción", pues esa política ya demostró que solo incrementó la violencia en México.

"Vamos a trabajar todos los días por la seguridad, la paz y la justicia en nuestro país, todos los días, como hasta ahora. En esta situación particular, lo que tenemos que hacer es investigar y que no haya impunidad. Eso es lo que garantiza que cada vez haya menos repetición de circunstancias como estas", declaró Sheinbaum.

La Presidenta informó, además, que, instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a mantener comunicación con la familia de la víctima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como con las autoridades de Michoacán y brindar el apoyo necesario en las indagatorias, a fin de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Sheinbaum reiteró que su administración apoyará a las instituciones estatales y, en caso necesario, a las federales, si la Fiscalía General de la República atrae el caso, para llegar a los responsables del "cobarde homicidio" cometido durante un evento social en Uruapan.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan
Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan

Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan

SLP

El Universal

Tras el cobarde homicidio en Uruapan, Claudia Sheinbaum Pardo asegura que se trabajará incansablemente por la paz y justicia en el país.

Sheinbaum defiende políticas de seguridad tras asesinato en Michoacán
Sheinbaum defiende políticas de seguridad tras asesinato en Michoacán

Sheinbaum defiende políticas de seguridad tras asesinato en Michoacán

SLP

El Universal

Análisis de las políticas de seguridad en México tras el asesinato de alcalde en Michoacán.

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo
Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

SLP

El Universal

La violencia en Michoacán cobra la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal
Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal

Asesino del edil Carlos Manzo podría ser menor de edad: Fiscal

SLP

El Universal