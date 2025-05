Sheinbaum pedirá información a EU sobre retiro de visa a gobernadora

Luego que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que, a ella y a su esposo, Estados Unidos le retiró su visa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tuvo ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos sobre el retiro de las visas, por lo que se va a pedir información.

"Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información, no nos vamos a adelantar", dijo.

"¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación contra la gobernadora?", se le preguntó.

"Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces, no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no fuimos notificados", señaló.

A pregunta expresa si hay otros casos sobre el retiro de visas a gobernadores, Sheinbaum señaló que no han sido notificados de ningún caso y "es importante que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido".

"Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación, vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar e informar al gobierno de México. Entonces, vamos a esperar".

"¿Cómo se lee esta acción, presidenta?". Respondió: "Vamos a esperar porque no sabemos cuál es la causa".

Reacciona a freno de EU en importación de ganado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo, después de que Estados Unidos frenó la importación de ganado mexicano por la revisión a la estrategia contra el gusano barrenador.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que es injusta esta medida, porque se ha trabajado con la administración de Donald Trump "en todos los sentidos", además que reiteró que "México no es piñata de nadie".

"No estamos de acuerdo con esta medida el gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador trabajando en todos sentidos (...).

"No estamos de acuerdo con esta medida. Habló el secretario Berdegué con la secretaria Agricultura de Estados Unidos; se planteó que van a ser 15 días para poder seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusta", dijo la titular del Ejecutivo federal.

"Vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando, y como lo he dicho en otras ocasiones: ´México no es piñata de nadie´. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo en particular la Secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos (...) A México se le respeta", añadió.

Sobre las pérdidas económicas, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que no haya "pérdidas importantes", dado que van a ser 15 días. "Ya vamos a ir informando, paso por paso, sin adelantarnos".