Sheinbaum reacciona a encuesta de EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el pueblo de México está contento y de acuerdo con la Cuarta Transformación, pero advirtió que a sus líderes corresponde dar los resultados y no traicionar ninguno de los principios para que la gente siga optando por la transformación y que no haya regresiones.

Esto, ante la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez, realizada en exclusiva para EL UNIVERSAL, en donde se detalla que, a dos años de las elecciones intermedias de 2027, Morena mantiene una ventaja significativa en la intención de voto, mientras que la oposición se encuentra electoralmente fragmentada.

Los datos muestran que Morena encabeza las preferencias electorales para la Cámara de Diputados con un margen considerable sobre sus adversarios. Se indica que la predilección por Morena y el rezago de los partidos tradicionales pueden explicarse, en gran medida, por el amplio triunfo de Morena en las pasadas elecciones presidenciales y el pobre desempeño de la coalición opositora.

"El pueblo de México está contento con la transformación, está de acuerdo con la transformación y nos corresponde, pues, dar los resultados y no traicionar ninguno de nuestros principios para que no haya divorcio entre pueblo y gobiernos, y que la gente siga optando por la transformación, que no haya regresiones", dijo en conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que a todos aquellos que integran el movimiento de transformación les corresponde cumplir con los compromisos y hacer gobiernos honestos, pues advirtió que "la gente sanciona" actos como el nepotismo.

"Todo lo que platicamos ahora también de nepotismo, de otras barbaridades de la política que se cometieron y que todavía pudieran llegarse a cometer, la gente lo sanciona. Porque tenemos un pueblo muy consciente, muy consciente, muy participativo y muy fortalecido.

"Nos corresponde también a todos los que formamos parte del movimiento de transformación, pues cumplir con lo que nos comprometimos y hacer gobiernos honestos", subrayó.