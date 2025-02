Sheinbaum reacciona a afiliación de Yunes Márquez a Morena

Sobre afiliación a Morena de Miguel Ángel Yunes, y otros expriistas Cynthia López y Alejandro Murat, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó a las instancias del partido resolver cualquier queja ante estas nuevas incorporaciones.

"Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena... tienen sus propias instancias de honestidad, de justicia para dirimir cualquier problema que haya interno", aseguró.

¿Cuál es su opinión sobre estas afiliaciones?, se le preguntó en la conferencia matutina de este miércoles.

"Se lo dejo a la presidenta de Morena (Luisa María Alcalde). A mí me toca desde la presidencia fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como un partido político, porque eso evidentemente no. Sino lo que representa nuestro gobierno, que finalmente es el anhelo del pueblo de México por la justicia. A quien está hoy a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y también los principios del partido".

Añadió: "Entonces, pues ya ellos tendrán que decidirlo. Miren qué bueno que haya debate. No hay pensamiento único al interior de Morena. Y eso también es bueno. Y que en todo caso haya debate y que se defina en esa discusión qué es lo que le conviene a Morena".

A pregunta expresa sobre la incorporación de Yunes pese a los delitos que tiene en su contra, Sheinbaum dijo que se tienen que investigar, pero que eso lo tiene que decir la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

"Yo estoy hablando del tema interno de un partido político de Morena del cual provenimos y de lo que nos corresponde. Entonces, yo creo que se abra el debate, está bien. Es algo bueno, siempre. Y que se fortalezca siempre los principios y resguardar el movimiento. (...) ya no me corresponde ser militante de Morena", dijo.

-----Se afilia Yunes Márquez a Morena

Ayer, Morena llevó a cabo su jornada de afiliación y reafiliación de militantes, con la presencia de la plana mayor del partido, encabezada por la presidenta Luisa María Alcalde, y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Alcalde Luján y López Beltrán sostuvieron primero un encuentro con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, a quienes entregaron sus respectivas credenciales como militantes.

Los 44 senadores —de los 66 que integran la bancada— que se afiliaron a lo largo del día, lo hicieron a puerta cerrada y sin mayor publicidad, excepto el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien tuvo todos los reflectores y fue acompañado por Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña en el acto de entrega de credencial, atestiguado por los medios de comunicación.

Yunes Márquez explicó que decidió retirar el recurso de impugnación que había presentado contra su expulsión del PAN y renunciar a 20 años de militancia, único partido al que había pertenecido hasta ahora.

Dijo que seguir con su alegato para no ser expulsado del PAN no tenía sentido porque el caso está estancado y desde hace tiempo "no ha pasado absolutamente nada".

Adán Augusto López expresó su satisfacción por esta incorporación y elogió al nuevo morenista.

Recordó que cuando Morena necesitaba la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial, Yunes Márquez dio un paso adelante.