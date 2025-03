Sheinbaum rechaza acarreo a su festival-asamblea

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que hubo acarreo de personas en su evento-festival del domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, y aseguró que la gente está muy consciente para regresar a esas prácticas.

En su conferencia mañanera de este martes 11 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que un Zócalo no se llena con acarreo, después de que autoridades capitalinas reportaron la asistencia de 350 mil personas.

"Un Zócalo así no se llena pagándole a la gente, eso ya pasó a la historia. La gente es libre, soberana, más que nunca en la historia, la gente de hoy es más consciente y participativa", comentó.

"¡Un montón de acarreados!", expresó irónicamente la Presidenta al mostrar en el Salón Tesorería una fotografía y un video 360 de las personas asistentes. Comentó que en algunas ocasiones la gente se organiza para rentar autobuses y así llegar a los eventos.

"El que haya autobuses no quiere decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad, eso significa a acarreo, una persona que vino en contra de su voluntad, y yo vi mucha voluntad", añadió.

"No hay amenaza de que van a dejar de recibir algo o que se les va a quitar su empleo si no asisten (...) Nosotros no estamos con esas prácticas, nunca hemos estado y nunca vamos a estar, jamás. Nosotros estamos con que la gente se movilice en apoyo al gobierno, en las demandas de sus necesidades", declaró.

Sobre el accidente carretero en Oaxaca que dejó 18 personas fallecidas que regresaban de este evento, Sheinbaum lo lamentó y pidió no mezclarlo con el tema del acarreo.

Al señalarle que hubo personas a las que se les dio dinero y un lunch para asistir al festival-asamblea, la titular del Ejecutivo federal lo rechazó.