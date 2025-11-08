Claudia Sheinbaum resalta la extinción del Estado Mayor Presidencial tras acoso en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras el acoso que sufrió en días pasados mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que cuenta sólo con 10 integrantes de la ayudantía que la acompañan, en comparación con gobiernos anteriores en los que el extinto Estado Mayor Presidencial cuidaba a los mandatarios.

Durante la inauguración de la carretera Tepic-Compostela en Xalisco, Nayarit, Sheinbaum Pardo, y previamente en Tepic, la mandataria federal se acercó a las personas y recibió peticiones directas, tras haber dicho que no reforzaría su seguridad.

"Antes, los presidentes tenían un Estado Mayor Presidencial, los cuidaban ocho mil soldados de élite, ahora tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros, de la Ayudantía de la Presidencia. Todos los del Estado Mayor regresaron al Ejército para cuidar al pueblo, y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo.

"Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al gobierno para servirnos a nosotros, nosotros tenemos un mandato y es servir al pueblo, somos servidores públicos y lo que quiere decir servidor público es servir al pueblo de México", expresó.

Al destacar la construcción de obras y que "hay una buena relación entre el gobierno y las empresas privadas", la titular del Ejecutivo federal acusó que antes había mucha corrupción: "Esa es la verdad, y el recurso que era del pueblo se dedicaba para unos cuantos".

Reconoció a los trabajadores de la construcción mexicanos porque sostienen la economía de Estados Unidos con los y las connacionales: "Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las trabajadoras y trabajadores mexicanos".

Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, reiteró su apoyo a la Presidenta y reconoció que tiene "una fuerza colosal para evitar que penetren a México aquellas fuerzas que no entienden que se tiene que construir unidad para fortalecer la democracia y fortalecer al país".

"Hoy más que nunca, entender que fortalecer a la jefa del Estado mexicano es fortalecer la gobernabilidad e impulsar el desarrollo que tanto necesita México", expresó el mandatario estatal.

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de Banobras, aseguró que en la autollamada cuarta transformación se inicia una obra, se termina: "No se dejan obras inconclusas". Mencionó que la obra tuvo un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos.