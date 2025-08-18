logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum revela dependencia de México del gas natural de Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum expone la situación actual del gas natural en México y la dependencia de Texas.

Por El Universal

Agosto 18, 2025 01:22 p.m.
A
Claudia Sheinbaum revela dependencia de México del gas natural de Texas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al acusar que en el periodo neoliberal se perdió la soberanía energética y se hicieron muchos negocios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que la mayor parte del gas natural que se consume en México viene de Texas.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que el gas se consume para las industrias, para la generación eléctrica y "algo" para las viviendas. Mencionó que hay mucha dependencia que tiene México de Estados Unidos de este combustible.

"Para ello hay contratos con privados en Texas para traer el gas. Una parte de ese gas, por cierto, también es de esa forma de extracción que se llama fracking en Texas, pero es mucho el gas que compramos allá.

"Una de las acciones que estamos desarrollando con Pemex es fortalecer la soberanía en el gas natural. ¿Qué significa eso? Pues producir más gas natural en México [...]", dijo la titular del Ejecutivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que el esquema de fracking no puede utilizarse en México porque tiene impactos ambientales muy graves, pero ahora hay muchas nuevas técnicas "que habría que analizar".

"No se trata de utilizar esas técnicas que tienen tanto daño ambiental, sino ver distintas opciones, particularmente las convencionales de explotación de gas natural, que nos permitan tener mayor autosuficiencia", refirió.

Aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador "avanzó muchísimo" en la disminución de las importaciones de gasolina y diésel, y destacó que se hizo la refinería de Dos Bocas y se compró la de Deer Park.

Acusó que durante todo el periodo neoliberal, "además que se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable", abandonaron la refinación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum revela dependencia de México del gas natural de Texas
Claudia Sheinbaum revela dependencia de México del gas natural de Texas

Claudia Sheinbaum revela dependencia de México del gas natural de Texas

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum expone la situación actual del gas natural en México y la dependencia de Texas.

Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México
Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México

Inicia el registro para la pensión del Bienestar en México

SLP

El Universal

La Secretaria del Bienestar informa sobre el inicio del registro para la Pensión de Adultos Mayores en México, un programa social dirigido a personas de 65 años y más.

Sheinbaum asegura construcción de viviendas accesibles en México
Sheinbaum asegura construcción de viviendas accesibles en México

Sheinbaum asegura construcción de viviendas accesibles en México

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum garantiza viviendas cercanas y accesibles en su gobierno.

Gutiérrez Müller rechaza irse a vivir a España
Gutiérrez Müller rechaza irse a vivir a España

Gutiérrez Müller rechaza irse a vivir a España

SLP

El Universal

La presidenta de México aclaró la residencia de la esposa de AMLO