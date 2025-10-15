logo pulso
Claudia Sheinbaum supervisa censo de Bienestar en San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisa el censo de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí tras las lluvias

Por El Universal

Octubre 15, 2025 05:44 p.m.
A
Claudia Sheinbaum supervisa censo de Bienestar en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya inició el censo de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyo de personas damnificadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de la visita que hizo la tarde de este miércoles a la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí en donde supervisó las labores de apoyo que se llevan a cabo en apoyo a las y los damnificados.

La Mandataria federal agradeció a los elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por su entrega y en donde destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal.

"Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal".

