Claudia Sheinbaum supervisa labores de apoyo a damnificados en Veracruz

EL HIGO, Ver., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este miércoles su segunda visita al estado de Veracruz tras las intensas lluvias del fin de semana, para supervisar las labores de apoyo y reconstrucción en la cabecera municipal de El Higo, donde reiteró su compromiso de otorgar "todo lo necesario" para que las familias afectadas no solo recuperen sus hogares, sino vivan en mejores condiciones.

"Va a venir también todo lo que tiene que ver con infraestructura, agua potable, drenaje y todo lo necesario para que puedan no solo regresar a la situación en la que vivían, sino mejor todavía", afirmó la mandataria durante su recorrido.

Acompañada por servidores públicos federales, Sheinbaum supervisó los trabajos de limpieza y anunció que personal de la Secretaría de Bienestar ya realiza los censos de vivienda para la entrega de apoyos a damnificados.

En sus redes sociales, la presidenta informó que "visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, destacó que las localidades que permanecen incomunicadas en el municipio están siendo atendidas con alimentos y agua mediante la Secretaría de Marina, mientras continúan las labores para restablecer el acceso y los servicios básicos.