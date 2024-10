Embajador de Estados Unidos se Reúne con Canciller de México para Discutir Temas Importantes

Ciudad de México, 9 oct (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que no tiene pensado reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y refirió que sólo habrá un encuentro esta semana entre el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente.

"No tengo pensado reunirnos pronto, en la llamada (con Biden el viernes) no se planteó en particular (un encuentro) sino más bien la reunión del embajador con el canciller, que se van a reunir esta semana en la Cancillería", aseveró durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana señaló que la llamada con Biden ocurrió para "retomar algunas cuestiones importantes".

Aunque enseguida matizó al afirmar que "nunca se suspendieron" pese a la "pausa" que declaró el expresidente Andrés Manuel López Obrador con la Embajada por criticar la reforma judicial y los arrestos de Ismael 'El Mayo' Zambada y a Joaquín Guzmán López, ambos del Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos el 25 de julio.

"Lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República por la acción en Sinaloa, en donde nunca se consultó al Gobierno de México, (no) se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención", señaló.

Asimismo, reiteró que ante las elecciones de Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre, su Gobierno será respetuoso de lo que está ocurriendo en aquel país y que seguirá la coordinación con quien reemplace a Biden en la presidencia.

En los últimos años, la relación bilateral México-EE.UU. ha vivido altibajos, como las críticas lanzadas por López Obrador (2018-2024) a la política antidrogas de Washington y la preocupación estadounidense por la polémica reforma judicial que busca la elección de los jueces por voto popular.