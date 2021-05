Claudio X. González llama a mandar a Morena "al carajo"

El empresario Claudio X. González arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que México se encuentra con "el peor gobierno en el peor momento".

En un acto de campaña de la candidata a diputada federal, Margarita Zavala, aseveró que la administración federal es la más incompetente, destructiva e inepta de la historia.

"Es un gobierno que no deja de mentir, es un gobierno profundamente mentiroso. Estamos con el peor gobierno en el peor momento. Ellos decían que querían hacer historia, y lo están haciendo como el gobierno más incompetente, más destructivo y más inepto en la historia de este país", declaró.

El abogado de profesión sostuvo que la tarea que tienen los mexicanos es enfrentar al mal gobierno a través de su voto, para "mandar al carajo a Morena".

"Necesitamos a las mejores mujeres o hombres que tiene México para enfrentar a ese mal gobierno. Cada uno de ustedes debe llevar a cinco personas más a votar", pidió a los cerca de 200 asistentes al acto realizado en el parque Lincoln de la delegación Miguel Hidalgo.

X González, agregó que el gobierno mexicano nos tiene sumidos en cinco crisis, siendo la primera de ellas la económica.

"México no caía de esa forma desde los años 30", indicó.

La segunda, enlistó, está la crisis en materia de salud; "más de 600 mil muertos por el mal manejo del Covid, por manejar mal el problema, por tratarlo políticamente".

La tercera crisis, continuó, es la de seguridad; "A pesar de la guardia nacional estamos en números récord de homicidios y feminicidios, es una vergüenza que este gobierno no puede garantizar nuestra seguridad".

Finalmente, aseveró que nuestro país también está sumido en la crisis de educación y en materia social.

"Por si no fuera poco ha derroche en los proyectos prioritarios de) gobierno como las refinerías, el Tren Maya, Santa Lucía, en lugar de ocupar ese dinero para erradicar los problemas de salud, seguridad, educación", opinó.

También criticó la eliminación de los fideicomisos, y señaló que "en lugar de quitar los frutos podridos, cortaron el árbol".

Claudio X González, pidió a los ciudadanos apoyar a Margarita Zavala y a los candidatos de Va por México, "para mandar al carajo a Morena".