Clausuran funeraria de Guasave que provocó río de sangre en coladeras

CULIACÁN, Sin., enero 19 (EL UNIVERSAL).- Fue clausurada una casa funeraria que operaba en el municipio de Guasave por carecer de una adecuada recolección de Residuos Peligrosos Bioinfecciosos, de perfiles de los embalsamadores y de documentación legal, esto luego de que se viralizó en redes sociales el video sobre un río con sangre generado por la descarga al drenaje de los restos hemáticos de los cuerpos.

El Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Randy Ross Álvarez expresó que luego de verificar que este negocio opera fuera de la normatividad sanitaria se procedió a su clausura temporal, en tanto no resuelva todas las irregularidades que se detectaron.

Tras la denuncia en redes sociales se verificó la información y se descubrió que la casa funeraria carece de permisos para embalsamamiento del cuerpo y que no cuenta con el servicio de alguna empresa especializada en recolección de Residuos peligrosos Bioinfecciosos.

En la visita a esta funeraria, cuyo nombre comercial, se reserva por estar en un proceso administrativo, no pudo acreditar los perfiles de los embalsamadores, ni cuenta con documentación oficial importante, por lo que se clausuró sus trabajos en forma definitiva.

Ross Álvarez manifestó que para que vuelva a operar, deberá acreditar que cuenta con un contrato de recolección de residuos orgánicos, modificar sus manuales de operación y contratar personal con perfiles específicos.

---Captan río de sangre frente a una funeraria en Guasave

El martes pasado, vecinos de una de las principales avenidas de la ciudad de Guasave divulgaron en redes sociales un video, en el que se observa que por el drenaje colapsado, brotó agua con sangre, presuntamente descargada por la casa funeraria.

Los habitantes de un sector, solicitaron la intervención del ayuntamiento de Guasave, ante el temor de ver afectada su salud por la mezcla de sangre en el agua.