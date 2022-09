Clouthier lanza plan para impulsar cinco sectores básicos

A-AA+

Para lograr un mayor desarrollo económico, la Secretaría de Economía presentó lo que servirá de camino de salida rumbo a una política industrial en la que se incluye impulso a cinco sectores básicos, el relanzamiento de la marca "Hecho en México" e impulso a las pequeñas empresas, entre otras cosas.

La Secretaría de Economía determinó que de acuerdo con la relevancia actual y futura en la economía se impulsarán cinco sectores: agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos e industrias creativas.

En el lanzamiento la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expuso que "esto no quiere decir que las demás industrias no son importantes, será aquí donde se ponga más énfasis".

Se trata de una "patada de salida o el camino de salida rumbo a una política industrial", dijo el subsecretario de Industria y Comercio, Héctor Guerrero. "Esta política brinda una ruta de acción clara para sectores estratégicos con el propósito de aumentar la competitividad de la economía en el presente y en el futuro", expuso.

Añadió que los objetivos generales del planteamiento son: promover el desarrollo económico sostenible e incluyente, fomentar la competitividad y la capacidad productiva de la industria mediante su actualización tecnológica-científica; el centro de la política serán las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer e impulsar al mercado interno. Por ello, se contemplan acciones puntuales como impulsar carreras en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas como un pilar para la industria nacional. "Establecer una meta común conjunto para elevar el contenido nacional de los vehículos ensamblados y producidos en México".

Además de que aumentarán la participación de los fabricantes de componentes de semiconductores en las cadenas globales de producción, entre otras cosas. Sobre la decisión de tomar cinco sectores -agroalimentario, eléctrico-electrónico, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos e industrias creativa- para impulsarlos agregó que "eso no significa que se queden fuera del camino, pero definiremos los que queremos que queden como punta de lanza".

Durante la presentación, en la que estuvo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, Guerrero afirmó: "¿Por qué estos sectores? Porque ocupan niveles preponderantes en el ranking mundial" somos el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios; el octavo productor mundial en eléctrico-electrónico; el séptimo productor mundial de vehículos.

En farmacéutica aumentaron las exportaciones del 11% en 2020 y 6.7 en 2021, mientras que en industrias de entretenimiento hubo un boom por la pandemia, lo que abre una enorme oportunidad para trabajar en ello.

Por los apoyos que se darán para impulsar la inversión se dividió el país en cinco regiones: Noreste, Noroeste, Centro, Occidente y Sur-sureste. Se determinó que en la región Noroeste se pueden especializar en manufactura inteligente, tecnologías de la información, eléctrico-electrónico, transporte, alimentos y bebidas y tecnificación agrícola. Para el Noreste se plantea un potencial para dispositivos médicos, electromovilidad, transporte y tecnificación agrícola. En el Centro se espera impulsar las industrias creativas, la alimentaria, electromovilidad y transporte.

En Occidente la tecnificación agrícola, farmacéutica, tecnologías de la información, dispositivos médicos, eléctrico-electrónico y en el Sur Sureste tecnificación de producción agrícola, alimentos y bebidas, químicos e industrias creativas.