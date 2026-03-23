CNDH detecta venta ilegal de certificados en cursos en línea

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que detectó nuevamente la venta de constancias, diplomas y respuestas de evaluaciones correspondientes a los cursos y diplomados que ofrece de manera gratuita a través de su plataforma digital "Educa CNDH".

CNDH presenta denuncias penales por venta ilegal

El organismo señaló a través de un comunicado, que estas prácticas se realizan en diversos sitios web y plataformas digitales, lo que constituye un fraude y vulnera la integridad de sus procesos de capacitación en derechos humanos.

Recordó que una situación similar ocurrió en junio de 2020, cuando se presentaron denuncias que permitieron dar de baja a las cuentas y páginas involucradas. Ante la recurrencia, la Comisión anunció que interpondrá nuevamente denuncias penales contra quienes resulten responsables.

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Exhorto a no usar documentos apócrifos

También exhortó a la población en general, así como a personas servidoras públicas, a abstenerse de comprar, vender o utilizar estos documentos apócrifos, al advertir que su uso indebido puede derivar en responsabilidades legales.

La CNDH reiteró que todos sus cursos, diplomados y actividades educativas son completamente gratuitos y tienen como objetivo fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, por lo que cualquier intento de comercialización desvirtúa su propósito formativo.

CNDH presentará denuncias penales

La CNDH anunció que presentará denuncias penales contra plataformas digitales y personas que comercializan constancias, diplomas y respuestas de evaluaciones de cursos y diplomados ofrecidos de manera gratuita a la ciudadanía.

A través de un comunicado, explicó que ha detectado la venta, en diversos sitios web y plataformas digitales, de constancias, diplomas y respuestas de las evaluaciones correspondientes a los cursos y diplomados que el organismo ofrece en línea de manera gratuita a través de su plataforma digital "Educa CNDH".

Detalló que esta situación ya se había presentado en junio de 2020, ocasión en la que interpuso las denuncias correspondientes y logró dar de baja a las plataformas y cuentas involucradas.

Por ello, destacó que ante la recurrencia de esta situación, presentará nuevamente las denuncias penales correspondientes en contra de plataformas digitales y de personas que resulten responsables de estas prácticas ilícitas, "las cuales constituyen un fraude que vulnera la integridad y el propósito de los procesos de capacitación en derechos humanos".

Ante ello, exhortó a la población y a las personas servidoras públicas a abstenerse de participar en la compra, venta o uso de documentos apócrifos, así como promover o hacer uso de prácticas fraudulentas.

Además, enfatizó que todos los cursos, diplomados y actividades ofrecidas por la CNDH son gratuitos y tienen como finalidad generar conciencia, sensibilización y compromiso real con los derechos humanos y advirtió que la obtención indebida de constancias desvirtúa el objetivo formativo de estos programas y puede implicar responsabilidades legales.