CNDH emite medidas cautelares para el INM; hay 19 migrantes con Covid

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantice condiciones de higiene y sana distancia en la Estación Migratoria "Siglo XXI" en Tapachula, Chiapas, donde las autoridades reportaron 19 contagios de Covid-19.

Entre el 16 y 19 de octubre pasados, un equipo de la Comisión realizó una visita a esa Estación Migratoria y detectó que, a pesar de que ya se registraron casos positivos de coronavirus, no se respeta la sana distancia, las autoridades no han entregado cubrebocas a los migrantes y no hay dispensadores de gel antibacterial.

Los 19 migrantes contagiados son originarios de Honduras y, según la CNDH, todos fueron trasladados a una estancia provisional denominada "El Hueyate", ubicada en la carretera Huixtla-Tapachula. El lugar no cuenta con servicio de electricidad y agua y sus condiciones de higiene son inadecuadas. Los contagiados fueron colocados en una zona donde había mujeres y menores de edad que no presentaban síntomas y no se establecieron mecanismos sanitarios para prevenir contagios.

Por estos motivos, la CNDH pidió al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, "implementar los mecanismos necesarios para atender la situación antes descrita y trasladar a los agraviados a una estancia digna, brindándoles los servicios de alimentación, salud e higiene que requieran, así como espacios sanitarios salubres".

De igual forma solicitó otorgar a las personas alojadas en la estancia provisional "El Hueyate" atención médica prioritaria y urgente, además de proteger a quienes no han mostrado síntomas del virus e informarles qué medidas se van a tomar para prevenir contagios.

El organismo nacional también recomendó a Francisco Garduño que estas mismas acciones se lleven a cabo en la Estación Migratoria "Siglo XXI", en Tapachula.

"Las medidas cautelares ya han sido notificadas a la citada autoridad, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, en caso de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas, vigilando que se respeten los derechos humanos de las personas alojadas en esos recintos", informó el organismo en un comunicado.