CNDH ignora madres buscadoras y está subordinada al poder: oposición

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Congresistas de oposición arremetieron contra Rosario Piedra Ibarra, y la acusaron de encabezar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subordinada al poder y al gobierno, de maquillar cifras, y de ser omisa en la defensa de actos de violencia, desapariciones forzadas y censura a la libertad de expresión.

Ocurrió durante la presentación del informe anual 2025, en sesión del pleno de la Comisión Permanente, donde Piedra Ibarra aseguró que la comisión es autónoma y señaló a legisladores del PRI, PAN y MC de querer desvirtuar su trabajo.

"Tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos subordinada al poder. Hoy las madres buscadoras siguen sin respuesta y los desplazados que buscan a dónde ir y no lo encuentran. En este país las violaciones a los derechos humanos han crecido, y lo digo por los compañeros periodistas a quienes se les busca censurar en su libertad de expresión, porque eso también es una violación a los derechos humanos", acusó la diputada federal del PRI, Ana Isabel González González.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que la CNDH "es una institución que prioriza una narrativa de defensa de un gobierno por encima de la verdad que las víctimas llevan años exigiendo".

En tanto que la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, agregó: "Lo que hoy estamos cuestionando es el desempeño de la titular, la falta de resultados, los silencios, las omisiones, y la falta de autonomía"

La comisionada Presidenta de la CNDH reconoció que trabaja con el Estado, pero aseguró que el organismo a su cargo es independiente, y sostuvo que los opositores buscan desvirtuar su trabajo.

"Estar del lado de las víctimas implica un trabajo de Estado, un esfuerzo común y coordinado, y eso es lo que hemos hecho nosotros. No tenemos necesidad de generar percepciones para simular que somos autónomos, lo somos y lo digo con la frente en alto respondiéndole a las y los ciudadanos... ... a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno y han querido desvirtuar nuestro trabajo, es natural", declaró.

La ombudsperson dijo que la CNDH se creó para simular que en México se defendían los derechos humanos: "Fue utilizada como una aliada del Poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de estado y por responderle a las y los mexicanos".

Agregó que como parte de los avances, han trabajado para erradicar prácticas de corrupción, nepotismo, y amiguismo; destacó la reducción en 2025 del 80% la partida de eventos oficiales; y puntualizó que las quejas diarias pasaron de 13 en 1991 a 204 quejas diarias, "es decir, más de 1412% que hace 34 años, lo que da muestra de la magnitud del trabajo y del acercamiento que tenemos con el pueblo".

Explicó que en 2025 se emitieron 156 recomendaciones ordinarias y 29 recomendaciones por violaciones graves, que sumadas a las de los cinco años anteriores, arrojan mil 426 recomendaciones emitidas durante toda su gestión.

"Esa cifra representa el 32.9% del total de recomendaciones emitidas en la historia de la CNDH", aseveró.

La diputada federal del PRI, Ana Isabel González González, aseguró que los datos ofrecidos por Rosario Piedra, "son datos maquillados".

"Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive afuera de esta honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado, estamos atravesando por un país que está lleno de balas, estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas y de esos datos no se habla", sentenció.