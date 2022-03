CNDH inicia queja de oficio por hechos de violencia en Querétaro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio para investigar y determinar la responsabilidad de autoridades involucradas tras los hechos de violencia registrados en el estadio Corregidora de Querétaro, derivado del enfrentamiento entre presuntas barras de aficionados de los equipos Atlas y Querétaro.

A través de un comunicado, la CNDH condenó los hechos de violencia considerando "la trascendencia de los mismos a nivel nacional y el referente que puede constituir, pero sobre todo la necesidad de atender y proteger a la ciudadanía".

Señaló que "de acuerdo a la información que se ha difundido en los medios de comunicación, la brutalidad de los hechos ocurridos puso en máximo riesgo a cientos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores y familias enteras que se encontraban presenciando el evento deportivo, quienes incluso tuvieron que despojarse de su ropa alusiva al equipo de su preferencia, para resguardarse y evitar ser blanco de las agresiones".

Señaló que si bien, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT) y la Liga BBVA MX informaron que iniciarán una investigación a fondo de lo acontecido, "no puede pasarse por alto que la principal responsabilidad recae en las autoridades, obligadas a garantizar la seguridad de las personas".

Destacó que, aunque la FEMEXFUT y los equipos deportivos, así como los estadios e instalaciones que se utilizan, son empresas privadas, no debe perderse de vista que el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de establecer un marco regulatorio adecuado que proteja la seguridad y los derechos humanos ante la actividad empresarial, la de supervisar su cumplimiento y garantizar la reparación del daño en los casos en que esta cause alguna afectación a las personas.