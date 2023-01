CNDH presenta iniciativa para transformarse en Defensoría del Pueblo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra, presentó una Iniciativa de Ley ante las Cámaras de Diputados y de Senadores para elevar al organismo al rango de Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

En un comunicado, la CNDH señaló que no es para atender únicamente a los pobres, como equivocadamente se ha señalado, sino también para reafirmar su autonomía y potenciar los alcances de su misión para que se observe íntegramente el mandato que desde 2011 otorga la Constitución Política al Estado mexicano y a todas sus autoridades.

Detalló que la reforma está justificada por la realidad y la experiencia, además es un clamor de las víctimas, quienes reiteradamente señalan su preocupación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, sobre todo en el ámbito local

"La iniciativa, pues, no es producto de un trabajo de gabinete, no es obra de académicos ni juristas sino de las personas que se acercan a esta Comisión en espera de resolución a las quejas que interponen por violaciones a derechos humanos.

"De hecho, desde hace mucho tiempo se había venido cuestionando la operación, el gasto y los resultados de la CNDH, y se había planteado la necesidad de una reforma total", refirió la CNDH.

Agregó que Human Rights Watch, FUNDAR y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el presupuesto de la Comisión se había incrementado desde su creación en un 300 %.

Eso la hacía la oficina de ombudsman más costosa de América Latina y actualmente la CNDH es el único órgano autónomo que redujo su presupuesto y observa a cabalidad la Ley de Austeridad Republicana.

En 2020 no sólo se revisaron y se ajustaron todos los puestos, se redujeron los sueldos de todos los altos mandos, incluido el de la presidenta, y desde entonces no han tenido aumento, se indicó.

Este año tendrán una reducción del 5 %; se eliminaron los viajes al extranjero y los viáticos; también los seguros de gastos médicos mayores; los bonos; los celulares de uso personal; guardaespaldas; una chef exclusiva y las tres camionetas de lujo blindadas que estaban a disposición de la presidencia.

En cambio, se puntualizó, se han elevado los salarios de los mandos medios y de los profesionales y operativos, así como de los visitadores adjuntos en quienes recae el mayor peso del trabajo de la Comisión pero por años mantuvieron salarios bajos.

La CNDH efectuó 15 propuestas que incluye la iniciativa que propone reformar el artículo 102 apartado B de la Constitución, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre ellas, que la CNDH cambia de denominación y amplía sus alcances para ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo e incorpora el principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones.

Transforma también las Visitadurías Generales en Defensorías Generales y las Visitadurías Adjuntas en Defensorías Adjuntas.

Las quejas tendrán en adelante el tratamiento de recursos de exigibilidad, esto bajo la lógica de que es obligación de todas las autoridades del estado observar, respetar y proteger los derechos humanos.

Incorpora la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos o para evitar la consumación de daños irreparables, entre otros puntos.

La CNDH subrayó que iniciaron un amplio proceso de acercamiento con legisladoras y legisladores, pero sobre todo con las víctimas y con organizaciones de víctimas, y en general con la ciudadanía para acompañar este esfuerzo.