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CNTE instala su plantón

Los profesores amenazaron con movilizarse durante el Mundial

Por El Universal

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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CNTE instala su plantón

Ciudad de México.- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quedaron desde este miércoles en plantón en el Zócalo de la capital del país y con sus movilizaciones para exigir una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantearle sus principales demandas: aumento salarial, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y echar para atrás la reforma educativa de la autollamada Cuarta Transformación.

Sin embargo, el contingente de maestros apenas ocupó algunas porciones del Zócalo capitalino, en contraste con el año pasado, cuando llenó por completo con casas de campaña la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

Esta vez y bajo consignas como "el paro, el paro es culpa del Estado" y "cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra", amenazaron a la Jefa del Ejecutivo con que si no se les abren las puertas de Palacio Nacional se movilizarán durante el próximo Mundial de futbol.

"A más de un año de este gobierno federal, no vemos disposición a la solución que incluso prometieron en campaña, por eso es necesario salir a la comunidad y a la población de la Ciudad de México", dijo Yenny López, vocera de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

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Antes de la marcha, el maestro Gervasio Hernández García, integrante de la CETEG aseguró que en la marcha y en el plantón estarían presentes cerca de 20 mil docentes.

Sin embargo, en esta ocasión la CNTE se vio diezmada, pues, a diferencia del año pasado, las casas de campaña que fueron colocadas para el plantón no superan las 2 mil 50.

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