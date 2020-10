Coahuila en alerta por eventual rebrote de Covid

Para evitar un rebrote de Covid-19 durante las celebraciones del Día de Muertos, el gobierno de Coahuila emitió medidas preventivas y se declaró en sesión permanente para atender cualquier emergencia.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ordenó el cierre de todos los panteones en los 38 municipios y prohibió festejos por Halloween durante el fin de semana. No se permitirán reuniones numerosas en fincas, domicilios particulares, recintos sociales, comercios, bares y restaurantes.

"A partir de hoy habremos de reforzar protocolos y endurecer las medidas de control y otras más que ya se implementaron en otros municipios y las campañas de concientización", anunció el gobernador.

Riquelme también pidió a los padres de familia que no dejen salir a sus hijos a pedir "calaverita".

"Aunque es tradicional que los menores toquen las puertas de sus vecinos para que les den dulces o fruta, por la emergencia sanitaria no deben andar en la calle", comentó el mandatario.

"Hacemos un llamado de conciencia a todas y todos los coahuilenses, no queremos volver a restringir las actividades, no queremos regresar nuevamente al confinamiento", instó.

En los días previos a la celebración de Día de Muertos, se regulará el acceso a los camposantos. Los panteones de los 38 municipios estarán abiertos hasta el viernes 30 de octubre de 08:30 a 19:30 horas.

El sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre permanecerán cerrados por seguridad y se reabrirán del martes 3 al viernes 6 de noviembre, de 08:30 a 19:30 horas.

Para ingresar, la gente debe ponerse cubrebocas, guardar la sana distancia y cumplir con las demás medidas sanitarias necesarias.

El gobernador reconoció que la sociedad civil ha relajado las medidas de precaución y que, por las fiestas y convivios, se dispararon los contagios.

Advirtió que quienes ignoren las recomendaciones de las autoridades de Salud serán sancionados, pues la policía vigilará los 38 municipios del estado y revisará los aforos en todas las actividades que los subcomités de Salud Regionales han autorizado.

Sobre todo, agregó el Ejecutivo coahuilense, se reforzará la vigilancia en los días que vienen y que son susceptibles de movilización. Citó como ejemplos el Día de Muertos y las fiestas de Halloween, que no están permitidos, excepto cuando son pocas personas.

Coahuila continúa en semáforo Naranja, con riego de regresar a rojo

Este martes la Secretaría de Salud reportó 231 nuevos casos y 18 fallecimientos por Coronavirus. A casi ocho meses de que inició la pandemia, suman 33 mil 121 infectados y 2 mil 207 fallecidos.

La dependencia informó que hay mil 945 casos activos: en Torreón, 636; Saltillo, 485; Monclova, 152; Piedras Negras, 152; Cuatro Ciénegas, 47 y los demás en el resto del estado.

Por las cifras, que son preocupantes, el gobernador afirmó que evitarán altas concentraciones en restaurantes y bares y la policía vigilará las fiestas privadas.

Además, comentó que aumentará la capacidad de "rastreadores" y vigilantes de la salud en la Región Sureste, así como del Call Center para atender casos positivos.

También conformarán cercos sanitarios e incrementarán la aplicación de pruebas de detección, además de analizar los horarios de apertura en varios sectores.

Para atender a más pacientes, dijo que el Sector Salud elevará el número de camas en clínicas y hospitales de todo el estado.