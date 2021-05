Coalición "Juntos Haremos Historia" hará campaña sin candidatas en Quintana Roo

Las candidatas de la coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo", a la presidencia municipal de Puerto Morelos y a la diputación federal por el Distrito 4 en Cancún, Blanca Merari Tziu y Laura Fernández Piña, suspenderán su presencia en actos de campaña hasta que existan condiciones de seguridad, anunció la dirigencia estatal del Partido Verde (PVEM).

La decisión fue tomada luego del ataque al domicilio de Tziu Muñoz, en el poblado de Leona Vicario, el cual dejó como saldo dos heridos de bala, un oficial de la Guardia Nacional y un agente ministerial que fungía como su escolta.

Este sábado, el dirigente estatal del Verde, Pablo Bustamante, indicó que tanto Blanca Merari, como la alcaldesa con licencia, quien se postula para diputada federal, dejarán de recorrer las calles a partir de hoy, ante la violencia e intimidación que rodea el proceso electoral en el municipio.

La descomposición del proceso electoral en Puerto Morelos inicio el 24 de febrero, con el asesinato de Ignacio Sánchez, exsecretario de Desarrollo Social del municipio, quien originalmente sería candidato a la presidencia municipal.

Luego del homicidio del exfuncionario, Blanca Merari -su esposa- tomó su lugar, fue postulada como candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del PVEM, del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento Auténtico Social (MAS), y se promociona como "La viuda de Nacho".

"Reprobamos los hechos y cualquier acto de violencia en contra de nuestros representantes en la contienda electoral y simpatizantes de nuestro partido; en más de una ocasión, hemos denunciado guerra sucia en todos los sentidos, pero atentar contra la integridad humana, es rotundamente inaceptable.

"Exigimos a las autoridades correspondientes que lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias y garanticen una jornada electoral libre de violencia, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional a elegir a sus autoridades el próximo 6 de junio", expresó Bustamante Beltrán.

El pevemista precisó que los actos violentos en contra de sus militantes no se circunscriben a lo sucedido en Puerto Morelos, ya que el jueves pasado, en "El Milagro", una colonia irregular de Cancún, simpatizantes del Verde fueron blanco de un presunto ataque armado. Como resultado, se detuvo a cuatro personas.

Bustamante salió a acusar a integrantes del partido Fuerza por México (FXM) y, "particularmente" -dijo- al equipo cercano al candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), Issac Janix Alanis, quien le disputa el cargo a "Mara" Lezama Espinosa, la alcaldesa que busca reelegirse.

Fuerza por México acusa persecución política En respuesta a la acusación de Bustamante Beltrán, el dirigente estatal de FXM, Mauricio Espinosa Alemán, rechazó el señalamiento y lo atribuyó a actos de "desesperación" del PVEM ante el avance de Fuerza por México.

En ese tenor, el dirigente nacional del partido, Gerardo Islas, indicó hoy que la detención de los cuatro simpatizantes de FXM en la colonia el "Milagro", fue resultado de un reporte anónimo, que la gente no iba armada, que no hay pruebas para acusarlos y que su liberación fue presuntamente condicionada a que Janix Alanis declinara como candidato.

Islas denunció que existe una supuesta persecución política en agravio de sus candidatos e involucró en ello al gobierno de Lezama Espinosa y al gobierno del estado.

Janix Alanis relató que ayer fue objeto de actos de intimidación por parte de la policía turística de Cancún, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, y de la Secretaría de Marina (SEMAR), al salir de una reunión en el Centro de Convenciones.

Los agentes -dijo- les interceptaron, marcaron el alto y cortaron cartucho, una vez que el vehículo que abordaba se detuvo. El argumento fue que el vehículo, en el que viajaba también el *vocero* nacional de FXM, Alejandro Meléndez Cravioto, tenía reporte como "sospechoso".

"La guerra de la que los Verdes decían que no iban a empezar, ya la iniciaron. Responsabilizamos a la candidata del Partido Verde, 'Mara' Lezama, al presidente del partido, Pablo Bustamante y al líder nacional, Jorge Emilio González, 'El Niño Verde', así como al gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín González, por cualquier acto de violencia en nuestra contra o de algún miembro de la campaña rosa", advirtió.

En Puerto Morelos, Tirso Esquivel, candidato a la presidencia municipal por FXM, denunció meses atrás, un cateo irregular en su casa, como parte de las investigaciones del homicidio de Ignacio Sánchez y dijo que había interés de inculparlo.

Ayer, Karla Vivas, hermana de Jazmín Vivas, candidata a la presidencia de ese mismo municipio, pero por el Partido Encuentro Solidario (PES), fue detenida por la Fiscalía General del Estado, en presunta posesión de un arma de fuego.

Jazmín Vivas advirtió que existe una estrategia para desprestigiarla a través de lo ocurrido con su hermana, cuya situación es incierta.

Oficialmente ninguna autoridad ha esclarecido públicamente los motivos de la detención, pero se ha filtrado copiosamente, de forma extraoficial, que es probable autora intelectual del homicidio de Ignacio Sánchez.