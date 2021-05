Coalición legislativa dejará atrás obediencia ciega de AMLO: Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la coalición legislativa entre su instituto político, el PRI y el PRD, permitirá devolver los contrapesos al congreso mexicano.

Durante la firma de un acuerdo entre los tres partidos para ir en alianza en la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura, señaló que dejarán atrás la obediencia ciega a los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El objetivo inicial de la alianza era quitarle la mayoría calificada a Morena, ese objetivo ya lo conseguimos hace semanas. Con las últimas encuestas podemos decir que el 6 de junio vamos a regresar la pluralidad a México. Se dejará atrás la obediencia ciega, que no le niega una sola coma a los caprichos presidenciales. La obediencia ciega dejó 50 controversias constitucionales", expresó.

El documento que darán a conocer en breve, incluye 10 compromisos concretos, entre los que destaca el apoyo al sector empresarial y la fiscalización de recursos.

"Le cuidaremos las manos al presidente mediante una estricta fiscalización de los recursos", puntualizó en su ponencia inicial.

Los 10 acuerdos de la coalición legislativa PRI-PAN-PRD



Esta tarde, los presidentes nacionales de la Coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, firmaron la llamada Coalición Legislativa para ir en alianza en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el manifiesto, los 10 compromisos son los siguientes:

1. Establecer la función de control constitucional y de Gobernabilidad Democrática que tiene la Cámara de Diputados.

2. Configurar una Cámara de Diputados responsable, "que restablezca el equilibrio entre los Poderes de lo Unión, como lo marca la Constitución y que no avale reformas constitucionales a capricho del Ejecutivo".

3. Análisis colegiado e incluyente del Proyecto de Ley de Ingresos, por una política fiscal equitativa e ingresos públicos transparentes, "así como la revisión y aprobación incluyente del Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a propósitos nacionales, incluyendo programas sociales como el apoyo a la tercera edad, y otros que permitan salir de la pobreza a sus beneficiarios y no mantenerlos dependientes de ellos, sin tintes clientelares"

4. Respeto a la independencia de los órganos autónomos constitucionales, "que construimos entre todos y que hoy están amenazados"

5. Respeto a la sociedad civil, medios de comunicación y promoción de la unidad nacional.

6. Dignificar y enfocar la labor de las fuerzas armadas, "cuyas labores marcadas en la Constitución han sido desvirtuadas".

7. Respeto a la legislación electoral. "Una mayoria hoy no debe significar totalitarismo"

8. Estrategia de atracción de inversión, crecimiento económico y desarrollo nacional, con la participación de los sectores empresariales y obreros. "Decimos Sí a una reactivación económica nacional, defensa del empleo, salario digno y respeto a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también a los emprendedores"

9. Cuidado del medio ambiente, recuperando la transición hacia energías limpias y renovables en cumplimiento al Acuerdo de Paris y la Agenda 2030.

10. Consolidación de una agenda de género inclusiva, "que evite y sancione la violencia y que logre la igualdad sustantiva. Situación que este presidente no ha hecho".

En el manifiesto se sostiene que las coaliciones de gobierno y/o coaliciones legislativas pueden ser valiosas herramientas para transitar de una democracia de mayoría simple a una de consenso.

"El país no puede quedar en manos del voluntarismo de un solo hombre, provenga del partido que sea, sino que debe basarse en la fortaleza del acuerdo de todos, logrado por las vías institucionales", concluye el documento.