Coautor de estudio sobre ivermectina se retracta y ofrece disculpas

El exdirector de Análisis de Datos de la Agencia Digital Inovacion Pública (ADIP) y coautor del artículo "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19 en CDMX", Saúl Caballero, se retractó por los resultados del estudio que avaló la Ivermectina y pidió disculpas por las consecuencias que tuvo la publicación.

En Twitter, Saúl Caballero pidió disculpas este lunes por el artículo de la Ivermectina, y el cual fue realizado tras entregar el fármaco a los capitalinos por medio de kits médicos.

"Pido una disculpa por los posibles daños. Aplaudo y apoyo la decisión de (Philip N Cohen) y (SocArXiv) de retirar el artículo científicamente falso", tuiteó el analista de datos.

El estudio original fue firmado por Víctor Hugo Borja (IMSS), Oliva López Arrellano (Sedesa), Jorge Alfredo Ochoa, José Merino, Eduardo Clark, Saúl Caballero y Lila Petersen.

Cabe recordar que el nombre completo del artículo es "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México".

El pasado sábado el portal SocArXiv decidió borrar el estudio de la Ciudad de México, argumentando que la ivermectina no debe usarse como tratamiento o preventivo para Covid-19 fuera de estudios clínicos cuidadosamente controlados

No obstante, la Secretaría de Salud capitalina rechazó haber administrado ivermectina de forma experimental, sino que fue con base en información científica disponible, y aseguró que los pacientes que fueron tratados con el medicamento tuvieron 68% menos probabilidad de ingresar al hospital en comparación con personas que no la tomaron.