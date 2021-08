Cofece multa a distribuidores de medicamentos por limitar abasto y manipular precios

Por incurrir en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó con 903 millones 479 mil pesos a Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Nadro, Almacén de Drogas y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, además de 22 personas físicas que participaron en representación de éstas.

La colusión en que incurrieron para restringir el abasto, fijar, manipular e incrementar los precios de los medicamentos representó un daño al mercado de distribución de medicamentos por 2 mil 359 millones de pesos, es decir, una afectación para los mexicanos, quienes gastan aproximadamente 24 mil millones de pesos en compra de medicamentos y material de curación.

Esas empresas y asociaciones tuvieron diversos tipos de acuerdo. Uno de ellos consistió en restringir o limitar los medicamentos a distribuir a determinadas farmacias basados en sus cuentas por pagar con las distribuidoras, un acuerdo que operó entre enero 2008 y diciembre de 2016.

Los sancionados se coludieron para homologar una lista de productos con montos máximos de descuentos que debían observar todos los agentes, en lugar de que los distribuidores compitan por sus clientes otorgándoles descuentos. En esa colusión participó la Asociación de Distribuidores que recibió las listas de cada distribuidora para integrarlas y enviarlas para su cotejo y observaciones.

También se pusieron de acuerdo para incrementar el precio de diversos medicamentos en 3.66% entre febrero de 2011 a agosto de 2013.

Asimismo crearon un mecanismo para "homologar de forma escalonada los precios de venta de los medicamentos a las farmacias para mejorar su margen de ganancia de forma coordinada y sin perder participación de mercado", con esta práctica no se observaba un incremento coordinado de precios.

Otro acuerdo fue que Almacén de Drogas, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Marzam y Nadro acordaron, en coadyuvancia con la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, no distribuir medicamentos en territorio nacional en los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo, así como Viernes Santo y Día de muertos.

"Mediante esta conducta los distribuidores se coludieron para evitar que alguno de ellos, competidores entre sí, abasteciera a las farmacias en los días no laborables. La práctica se llevó a cabo durante un periodo de casi 10 años, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016".

Por ello, además de a las distribuidoras de farmacéuticos se multó a la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana y a una persona por coadyuvar en la realización de estas prácticas anticompetitivas.

La Comisión expuso que de las 21 personas que deberán de pagar multa, hay 10 directivos que también fueron inhabilitados para ejercer ya sea como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, apoderados de empresas, representantes o agentes de cualquiera de esas empresas en plazos de 6 meses y hasta 4 años.

"Todas estas conductas incidieron en la distribución (venta de distribuidores a los minoristas, como farmacias) y comercialización de los medicamentos (venta al público), imponiendo ilegalmente sobre el canal minorista restricciones de abasto, así como incrementos y manipulaciones a los precios de dichos productos", explicó la Comisión.