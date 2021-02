Coincide AMLO en que crisis de gas en Texas le beneficia a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con un artículo que leyó en el periódico estadounidense The Wall Street Journal, en el sentido de que la crisis de gas en Texas beneficia a su administración porque es importante que el Estado garantice el abasto energético.

"Viene un artículo en el Wall Street Journal en donde se dice que la crisis de Texas por la falta de gas nos beneficia nosotros porque reafirma que es importante que el Estado garantice el abasto de energéticos, nosotros sostenemos eso, imagínense en Texas se produce una crisis de esta magnitud donde lamentablemente sufre la gente está encerrada, con frío, sin alimentos, además con una especulación sin antecedentes en el precio del gas, se incrementó 5 mil%", acotó.

"Claro, lo que dice de Wall Street Journal que nos ayuda porque elevaron a rango supremo la privatización, no, el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco pueden incumplir su responsabilidad social", subrayó.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que su gobierno ha cambiado la política económica por ello se tomó la decisión de fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aseguró que no se puede dejar el bienestar de la población a las empresas particulares. "Nosotros resolvimos la crisis gracias a los trabajadores, los técnicos de la CFE en cinco días", resaltó.

El presidente López Obrador dijo que una de las lecciones que deja esa crisis del gas en Texas, es que no se puede depender de una sola fuente de energía para generar electricidad.