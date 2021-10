Coinciden en legislar en materia de protección de datos

Legislar en materia de protección de datos es una tarea inaplazable, por lo que las Cámaras de Diputados y Senadores trabajarán en ello, afirmaron la presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila; y el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks.

Al participar en la inauguración de la Asamblea Global de Privacidad, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), coincidieron en que la protección de datos son derechos clave para el desarrollo de una sociedad, y debido a que estamos transitando aceleradamente hacia el mundo digital, legislar en la materia "debe ser un tema prioritario para los gobiernos del mundo".

"Está en nuestras manos, como legisladores, regular el cómo impactan las nuevas tecnologías a la sociedad, garantizar que ningún ser humano vea mermados sus derechos al entrar en contacto con las tecnología, y esta debe de ser una tarea inaplazable en la agenda Legislativa vigente. Hagamos de la tecnología una aliada y no una amenaza", declaró Sánchez Cordero.

En el evento, patrocinado por empresas como Google, Facebook, Twitter, TikTok, entre otras, Ricardo Monreal arremetió contra los gigantes de la tecnología a quienes acusó de frenarle una iniciativa en materia de protección de datos.

Explicó que al tratarse de "un campo desregulado", es necesario ajustar la ley vigente para reforzar la investigación contra quienes violen la privacidad en contra de usuarios digitales, principalmente las cometidas desde lugares cuyos servidores tecnológicos están ubicados fuera del territorio nacional.

"Yo presenté una iniciativa en este sentido, y aunque sé que muchos de ellos son patrocinadores de este evento, lo voy a decir, es impresionante su poder, solo presenté la iniciativa y me fue como en feria, porque desinforman, tergiversan, y alteran, es impresionante hablar con ellos. La tengo presentada y no voy a ceder porque es un tema fundamental para la vida del país y del mundo", aseveró.

El senador de Morena dijo que a pesar de que el INAI es una pieza fundamental en la defensa de la privacidad de la población, "falta mucho por hacer".

"Debemos garantizar que la navegación sea segura y privada. La protección de datos es un tema de seguridad nacional que nos obliga a coordinarnos entre naciones y gobiernos", expresó.

Monreal Ávila dijo que si se quiere evitar que la desigualdad se propague en el mundo, se debe regular la propiedad de los datos, ya que si llegan a acumularse en pocas manos enfrentaríamos una disparidad de ingresos nunca visto.

"La carrera por apropiarse de los datos personales de la población mundial está encabezada ya por las empresas más ricas, cuya principal actividad y negocio es la obtención de datos, ya que ahora su principal uso es la publicidad. Algunos sostienen que quienes poseen los datos, poseen el futuro", puntualizó.

Juan Carlos Romero Hicks llamó al gobierno mexicano a poner atención en el tema y adoptar las mejores prácticas a nivel internacional.

"Somos de la idea de que cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender, y nosotros queremos correr ese riesgo. El mundo ha cambiado en los últimos 15 años, ¿estamos preparados? No. ¿Estamos dispuestos? Sí", indicó el legislador panista.

La comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, hizo votos para que en el foro se aprovechen las bondades tecnológicas existentes en beneficio del desarrollo de las sociedades.

"Vivimos un momento ideal para la colaboración propositiva, interdisciplinaria y multisectorial. El uso de las nuevas tecnologías deben estar guiadas por la libertad de expresión y el respeto a la privacidad de las personas, que impida dañar la dignidad de las personas, busquemos rutas novedosas que nos permitan mitigar estos desafíos", concluyó.