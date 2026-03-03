logo pulso
Nacional

Manuel Velasco dijo que aún analizarán la iniciativa de ley

Por El Universal

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
"Coincidimos en 90-95%"

Ciudad de México.- En víspera de que sea enviada al Congreso, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, afirmó que esa fuerza política respalda en 90% o 95% la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Acompañado de la presidenta de su partido, Karen Castrejón, y el coordinador en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, el legislador chiapaneco señaló, sin embargo, que su partido esperará a tener la iniciativa formal que envíe la Mandataria para poder analizarla y fijar una postura.

"Está aquí nuestra dirigente nacional, nuestro coordinador en la Cámara de Diputados; habremos de analizarla, pero lo que sí hemos visto en términos generales es que coincidimos con la mayor parte de la iniciativa y vamos a analizarla con detenimiento", apuntó.

"¿Ese cinco por ciento cuál es?", se le preguntó.

"Vamos a analizarlo, vamos a esperar", respondió.

Velasco destacó que el PVEM está a favor "de que se elimine la lista de pluris y que sean por elección; sin embargo, en lo que hemos hecho planteamientos es en el método, del cómo.

"Nosotros lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos".

Dijo que en la propuesta de que los legisladores plurinominales hagan campaña y vayan a elección directa es en donde se ha tenido un mayor debate, "sin embargo, tampoco hemos estado en contra".

Insistió en que el Verde dará a conocer su postura definitiva una vez que tenga en sus manos la iniciativa presidencial.

