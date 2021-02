"Colaboraremos con ASF y daremos seguimiento a sus recomendaciones"

Luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalara a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de mostrar "resistencias" en el proceso de fiscalización de la tercera entrega de la Cuenta pública 2019, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, la dependencia federal aseguró que colaborará y dará seguimiento a los resultado de la Auditoría.

En un comunicado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, manifestó que la dependencia a su cargo trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos, indicó, una buena administración federal en beneficio de los mexicanos.

"Como órgano fiscalizador y corresponsable de la lucha contra la corrupción en la Administración Pública Federal, reiteramos nuestro compromiso de colaborar con la Auditoría Superior de la Federación y darle seguimiento a los resultados de sus auditorías".

"Como en el resto de las acciones emitidas por la ASF, la Función Pública trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos una buena administración federal en beneficio de las mexicanas y los mexicanos", indicó.

Sandoval Ballesteros informó que giró instrucciones a todos los Órganos Internos de Control (OIC) para dar seguimiento a la implementación de sus recomendaciones, investigaciones y en su caso, indicó, inicien los procedimientos sancionadores-administrativos necesarios.

"He girado instrucciones para que todos los Órganos Internos de Control —que son las células de reacción inmediata para combatir la corrupción y construir una nueva ética pública— den seguimiento a la implementación de las recomendaciones, observaciones e investigaciones y, en su caso, inicien los procedimientos sancionadores-administrativos necesarios que se deriven de los hallazgos identificados en este informe".

Detalló que en el último proceso fiscalizador se pusieron a disposición de la ASF más de 30 mil expedientes que requirió, y en el cual, aseguró, no se emitieron ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitudes de aclaración alguna hacia la Secretaría de la Función Pública.

"Ambas instituciones copresidimos el Sistema Nacional de Fiscalización, y juntos hemos impulsado una visión novedosa, preventiva y con participación ciudadana, lo cual nos ha permitido enfrentar el desafío de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

La Auditoría Superior de la Federación acusó que, en el proceso de elaborar la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la SFP mostró "resistencias" en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos.

Sin embargo, esto no fue todo. En la tercera entrega de la Cuenta pública 2019, la Auditoría reveló que trabajadores de la Función Pública se negaron a comparecer ante la Auditoría, y se negaron a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información.