Colectivas piden que comparezca fiscal de Morelos

TEPOZTLÁN, Mor., noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Por el caso Ariadna "estamos pidiendo mínimamente que los diputados llamen a comparecer al fiscal" Uriel Carmona Gándara, "que hizo de manera incorrecta y si se comprueba que incurrió en omisión por ocultar o solapar a un delincuente, que le pidan su destitución", afirmó Andrea Acevedo del Frente de Colectivas de Morelos, en el bajo puente donde fue encontrado el cuerpo de Ari.

"Desafortunadamente, se puede convertir en un tema político, lo queremos decir muy claro, este no es un tema político, es un tema de la vida de las mujeres", enfatizó Andrea.

"No es posible que el derecho a la verdad está tan lastimado, teniendo dos necropsias tan distintas, una por broncoaspiración y la otra confirma que fue feminicidio, el Estado nos debe mucho en materia a derecho a la verdad", aseveró la activista.

"Si no pueden esclarecer los delitos contra las mujeres, entonces que se pida la renuncia de los funcionarios que están incurriendo en omisiones en su labor, que se vayan porque lo que queremos es acceso a la justicia", reiteró Andrea, quien acudió con mujeres de Morelos a llevar girasoles al lugar donde encontraron el cuerpo de Ari.

"Es incoherente que una mujer llegó aquí sola en estado de ebriedad, eso no sucedió", gracias a las investigaciones de la Ciudad de México "Ya sabemos que hubo un hombre que la subió a un vehículo y la vino a tirar hasta acá", apuntó.

En el caso de Ariadna, "esto es importante que se lo graben todos los Ministerios Públicos no solo de Morelos, sino de todo el país, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la 154/2013 del caso de Mariana Lima, que establece que cualquier asesinato de mujer se tiene que investigar de primera instancia como si fuera un feminicidio", puntualizó Andrea.

"No se puede descartar que no lo sea. Este es el problema, que en Morelos lo quieren descartar desde el principio para no tener una más. Lo que queremos que se responsabilice a las personas que incurrieron en la omisión, si el juez determina que sí hubo un feminicidio, pues entonces que las investigaciones que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, que ya se abrieron ante la FGR, que lo tomen en cuenta para que se finque responsabilidades en el personal y servidores públicos que hayan sido responsables de omitir o de dejar de lado que fue un feminicidio", lamentó la activista.

El fiscal trató de ocultar que la muerte de Ari fue un feminicidio, apuntaron a una mujer de Tepoztlán. "Nos tiene indignadas la postura de las autoridades de Morelos que ante estos hechos niegan que sean feminicidios, Uriel Carmona Gándara, diciendo que la muerte de Ari fue por asfixia por broncoaspiración", apuntó Karina Vara Rodríguez de "Red Mujeres por Mujeres".

Tan solo viendo el cuerpo de Ari, al que un ciclista le tomó fotos con mucho respeto y gracias a eso se pudo identificar y documentar que hubo violencia "y aun así el fiscal Carmona Gándara está diciendo que no hubo violencia. ¿Pues qué no vio las fotografías?, Ari no murió por congestión alcohólica, murió por la violencia de género, murió porque a las mujeres nos pueden matar los taxistas o nuestras parejas" afirmó Carolina Corral.