Colectivo de periodistas entra a cantina "exclusiva para hombres"

A través de redes sociales, integrantes del colectivo Opinión 51 hicieron viral a una cantina que no les permitía pasar, puesto a que, de acuerdo a empleados del lugar ubicado en Monterrey, Nuevo León, es un establecimiento exclusivo para caballeros.

A través de su cuenta de Twitter, la politóloga Ivabelle Arroyo publicó una grabación donde se muestra a sus compañeras y otras dos habitantes de la región afuera del establecimiento Indio Azteca.

En el video se escucha a las chicas mencionar que uno de los trabajadores del restaurante les hizo el comentario de que "solo cuentan con un baño", razón por la que no podían entrar. Segundos después, un empleado les menciona que solo pueden entrar si tienen reservación previa, aunque el restaurante está casi vacío.

Una de las colaboradoras hace énfasis en "lo sorprendidos que están los señores de vernos en este lugar queriendo entrar". "¿Por qué nos privan de divertirnos en un lugar? No es como que echáramos el tiempo atrás, es ilógico", mencionó otra integrante del colectivo Opinión 51.

El video con duración de poco más de 2 minutos con 22 segundos ya cuenta con más de 19 mil vistas Una hora más tarde, Ivabelle Arroyo tuiteo una fotografía ya dentro del restaurante, donde escribió "Sí nos dejaron pasar", además mencionó, "fue un pasito adelante".

Aún no se conoce la postura del restaurante al respecto de lo sucedido con el colectivo.

Indio Azteca El establecimiento se encuentra ubicado en la avenida Francisco I. Madero 1101, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

Dicho restaurante también cuenta con una segunda sucursal ubicada en la plaza Chroma en la avenida Ricardo Margain 315, en San Pedro.

El inmueble Indio Azteca es un restaurante-cantina fundado en 1920, manteniendo la parte conservadora por dar servicio a generaciones atrás y su temática es ser "La cantina tradicional de Monterrey".