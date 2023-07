Colectivo lanza "Barbie buscadora" y hace llamado a Mattel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La fiebre por Barbie no conoce fronteras y también contagia a buenas causas, de esta manera el Colectivo de Madres Buscadoras en Tamaulipas presenta su propia muñeca con la que hacen un llamado a Mattel para sumarse a su lucha.

Delia Quiroa, activista e integrante del colectivo, presentó a la "Barbie buscadora" por medio de sus redes sociales. La muñeca lleva una blusa con la foto de su hermano Roberto, quien desapareció en 2014, y así como ella hay miles de mexicanos en la misma situación.

Confeccionada con sus propias manos y hecha con retazos de ropa, ella busca recolectar donativos que serán destinados a la obtención de equipo y así continuar con las labores de búsqueda, así lo declaró Quiroa en entrevista.

Delia Quiroa se sumó al colectivo tras el secuestro de su hermano por miembros del Cártel del Golfo. La activista emprendió un largo camino para localizar a Roberto, y se encontró con la crudeza del sistema de justicia y de seguridad en México.

Actualmente, el colectivo cuenta con la participación de más de 300 familias, razón por la que buscan realizar actividades para visibilizar a las personas desaparecidas. Así surgió la "Barbie buscadora", aprovechando que el mundo tiene los ojos en la cinta protagonizada por Margot Robbie.

"Cuando yo era niña me gustaba mucho, yo les hacía ropa. Mi abuelita me daba retazos, yo tengo una niña y ella tiene Barbies, de tanto ver que todo el mundo anda con este furor se me ocurrió vestir una Barbie de buscadora para pedir a la compañía Mattel a ver si nos puede ayudar con algún donativo", señaló Quiroa.

El colectivo también cuenta con una Asociación Civil donataria: "Vemos que los impuestos que se le pagan al gobierno, si lo mandan para buscar a desaparecidos no lo están utilizando, hay mucho subejercicio, por ejemplo, en Oaxaca y Jalisco. Prefieren regresar el dinero que invertirlo en buscar a las personas desaparecidas".

La muñeca se presentó la noche del lunes y esperan obtener respuesta de Mattel. Delia Quiroa contó que, en caso de lograr el contacto, los donativos se invertirán en equipo para las jornadas de búsqueda.

"Principalmente a adquirir dos camionetas, carpas, sillas y mesas, es lo que hace falta (...) Cuando se encuentran restos se tiene que procesar y los peritos están en el rayo del sol y nosotros a un lado de ellos viendo. Ya le pedimos a la Fiscalía que mande carpas y no quieren, le pedimos a la Comisión de Búsqueda y tampoco lo hicieron, entonces optamos por hacer un llamado a la marca Mattel", indicó.

La activista añadió que las camionetas de búsqueda con las que cuentan están en malas condiciones: con llantas ponchadas y baterías desgastadas. Además, destacó que los recursos enviados por la Coordinación Nacional Antisecuestro al estado de Tamaulipas no se invierten en los vehículos, lo cual les impide realizar sus actividades.

Delia aprovechó sus habilidades de corte y confección para vestir a la Barbie: "Lo que queremos es hacer mini playeras para Barbies que tengan la foto de una persona desaparecida y empezarlas a vender".

Resiliencia, es el mensaje que lleva detrás la peculiar adaptación de la muñeca. "Por amor a nuestros desaparecidos y la esperanza de no morirnos sin encontrarlos. Aprovechando que todo mundo está pendiente de la película, hacerles saber que habemos mujeres que estamos todos los días buscando a seres queridos, que no nos olviden y si pueden que nos apoyen", mencionó.

Sin embargo, la "Barbie buscadora" no es un juguete más, es un recordatorio del panorama difícil que enfrentan las Madres Buscadoras.

"Siento tristeza porque yo nunca me imaginé que algo bonito de mi infancia, que era vestir a mis muñecas, lo iba a utilizar para vestir a una muñeca y difundir el mensaje de que ando buscando a mi hermano", dijo Delia Quiroa.

Y aunque aún falta un largo camino por recorrer, el colectivo sueña en grande. "Nos gustaría proponerle a Mattel que produjera una 'Barbie buscadora' y que un porcentaje de las ventas de esa Barbie vayan donados a nosotros como colectivo de búsqueda".

Además de la vestimenta, la muñeca cuenta con un lazo blanco en el brazo izquierdo como símbolo de la primera tregua de paz que el colectivo lanzó al Cártel del Golfo.

En julio de 2021, la Unión de Colectivo de Madres Buscadoras en Tamaulipas solicitó una tregua para acceder al predio de la Bartolina, ubicado en Matamoros, y proteger sus vidas durante las jornadas de búsqueda.

Las activistas propusieron ingresar con un pañuelo blanco amarrado en el brazo y así identificarse, de este modo pretendían localizar más restos de sus familiares en el lugar.