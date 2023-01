Colectivo por México no busca impulsar a candidato para 2024: Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, negó que la plataforma Colectivo por México tenga como objetivo impulsar a un candidato en 2024, ya que subrayó que se trata de una iniciativa ciudadana.

"No creo que sea en este momento la visión que se tiene en el grupo promotor. Por el contrario, se presentó una visión muy precisa, trabajar para elaborar una nueva visión de país que establezca reglas para el futuro de México", afirmó.

"Hay quienes siempre quieren hablar de esos temas (elección del candidato), prácticamente todos los días lo hacen, pero creo que debemos darle su dimensión y espacio a la construcción de este tipo de consensos. Vale la pena que le demos su lugar y lo otro dejémoslo para después", expresó.

Estimó que en los próximos cinco meses se alcance la participación de un millón de personas a través de las plataformas digitales, así como encuentros colectivos en todo el país.

En entrevista a medios, subrayó que se trata de un ejercicio ciudadano, mientras que las coaliciones de partidos de oposición tienen otro objetivo.

"No hay colores, está por encima de los partidos. Aquí vieron gente muy destacada en la vida pública del país que han tenido responsabilidades estatales, municipales. Pero sobre todo prevaleció la presencia de mujeres y hombres de todos los sectores de la sociedad", apuntó.

Al ser cuestionado sobre el financiamiento del movimiento, precisó que se aporta de manera colectiva. Además, precisó que Movimiento Ciudadano no ha aportado recursos a este colectivo.

"De manera colectiva se hizo este esfuerzo. Todos aportamos como personas, es un esfuerzo como ciudadanos", expuso.