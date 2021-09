Colectivo responde a Sheinbaum sobre retiro de la antimonumenta

Este lunes la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la antimonumenta, que fue colocada por un colectivo feminista, en la exglorieta de Colón será retirada, pues se mantiene el objetivo de que ese espacio sea dedicado a las mujeres indígenas.

"Y repito: es fundamental que sea para las mujeres que históricamente no han tenido voz; creo que en eso estamos de acuerdo todas las mujeres y todos los habitantes de este país y de nuestra ciudad", declaró Sheinbaum en conferencia de prensa.

Ante la postura de la Jefa de gobierno y el Comité de Monumentos de la Ciudad de México, organizaciónque tomó la decisión final, de acuerdo a Sheinbaum, el colectivo Antimonumenta "Vivas nos queremos" recurrió a su perfil de Instagram para responder:

"(...) Escuchamos su declaración respecto a nuestra acción, le pedimos que lea nuestro comunicado, en todo momento respetamos a nuestras hermanas indígenas. La Glorieta es de todas las mujeres que lucha y han luchado a lo largo de la historia".

En un comunicado publicado el 25 de septiembre, a través de Facebook, el colectivo aseguró que dejaba en manos de las autoridades de la CDMX qué figura debía ser colocada sobre el pedestal, pero "nosotras renombramos la Glorieta".

"Sea cual sea su decisión, que confiamos sea la más sensata debido al grupo de mujeres que cuidará de ello, este lugar es desde ahora la Glorieta de las Mujeres que Luchan y estará dedicada a aquellas que en todo el país han enfrentado las violencias, la represión, y la revictimización por luchar contra las injusticias", se lee en la publicación de Facebook.

El nombre "Glorieta de las Mujeres que Luchan" fue escrito en las vallas que protegen el pedestal donde yacía el Monumento a Colón, junto con los nombres de mujeres desaparecidas y otras consignas. Sin embargo, esta intervención no duró más de un día, porque al día siguiente de su instalación, esta intervención ya había sido cubierta con pintura gris.

"Los motivos por los cuales se remueven figuras son profundos y bien fundamentados, hacerlo también es historia", declaró el colectivo feminista en ese mismo comunicado, en el que también destacaron la falta de consulta ciudadana y el "intento de imposición de una figura que no representaba nada ni nadie".

La estatua de una mujer, de color morado es una antimonumenta dedicada a las mujeres buscadoras y rastreadoras de "lxs cuerpos que la violencia de Estado nos ha arrebatado", a las madres que buscan justicia, a las mujeres defensoras del territorio y del agua, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres afromexicanas, a las estudiantes indígenas "que defienden la educación" y el "derecho a una vida digna de servicio a sus comunidades", a las mujeres históricas y rebeldes "que han sido borradas", a las mujeres zapatistas y a las defensoras de los Derechos Humanos, afirma el colectivo feminista.