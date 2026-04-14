Colectivos entraron a Rancho Izaguirre

Ciudad de México.- El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López informó que el pasado 10 de abril, un grupo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas acudió al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, identificado como campo de adiestramiento utilizado por una organización criminal, para conocer los trabajos en el lugar.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que con autorización judicial, los grupos de búsqueda estuvieron como observadores en el predio donde peritos han procesado pruebas periciales desde marzo de 2025.

El también fiscal especial en investigación de asuntos relevantes comentó que agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron información sobre las actuaciones realizadas.

Indicó que los indicios localizados continúan en análisis por parte del centro federal pericial forense, de manera simultánea al procesamiento del rancho.

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Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios.