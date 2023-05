Colegio de Abogados condena decretazo de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador contravino el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la invalidez del acuerdo presidencial que declaró las obras insignia del gobierno federal como de "interés público" y "seguridad nacional", con otro decreto publicado el jueves.

Por lo que condenó que se pretenda desconocer, ignorar o burlar la decisión del máximo tribunal del país, pues a su consideración ello vulnera el equilibrio constitucional y "abre el camino a la arbitrariedad, a la violencia y la justicia por propia mano".

"Condenamos cualquier acto que desconozca, ignore o burle la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello vulnera el equilibrio constitucional". "El desconocimiento de las decisiones judiciales, abre el camino a la arbitrariedad, a la violencia y a la justicia por propia mano. Nada más alejado del México que necesitamos y debemos procurar para nuestras familias", sentenció.

Mediante un comunicado firmado por el presidente del INCAM, Arturo Pueblita Fernández, la asociación civil afirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir con su obligación de hacer guardar la Constitución, como se lo exige el artículo 87 de la Carta Magna.

"Con sorpresa advertimos que en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo decretó nuevamente como de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, entre otras actividades relacionadas con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum, Quintana Roo, contraviniendo, en un nuevo Decreto, lo resuelto por la Suprema Corte", refirió.

El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) recordó que la reforma constitucional en materia judicial del 11 de marzo de 2021 y específicamente el párrafo 12 del artículo 94, ordenó expresamente reconocer la obligatoriedad de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Indicó que la paz y la tranquilidad de la ciudadanía recaen en el respeto a la Constitución, por lo que es "nuestro deber denunciar el grave riesgo que se corre al evadir el cumplimiento de las decisiones de los tribunales".

"El trabajo de las y los jueces nos permite vivir tranquilos, seguros frente al poderoso y protegidos de la ley del más fuerte", apuntó.



"Decretazo", es una afrenta al orden constitucional: Artículo 19

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para resguardar la información de obras del actual gobierno, representa un desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una afrenta al orden constitucional y una violación flagrante al derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y al derecho de consulta previa e informada que deben seguir estos proyectos, indicó Artículo 19.

"Esto es sumamente grave, pues pone de manifiesto un desdén profundo a la Constitución y a los controles institucionales existentes. También patentiza las regresiones en materia de transparencia durante este gobierno", dijo.

En un comunicado, expresó que existe un aumento de 40% en las negativas de información en comparación con el gobierno anterior, bajo conceptos de información confidencial y reservada.

Es decir, abundó, se registra claramente una estrategia de opacidad que niega de manera reiterada e injustificada información de interés público. Situación que se agrava ante la falta de un órgano, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), que revise las negativas de información de los entes públicos.

"Externamos nuestra preocupación con estas acciones que atentan contra el principio de máxima publicidad que debe regir la actuación de los poderes de la unión que generan vulneraciones profundas al derecho a saber de todas las personas y la sociedad en su conjunto", sostuvo.

La ONG también hizo un llamado para que la Comisión Permanente del Congreso convoque a un periodo extraordinario de sesiones para que el Senado de la República cumpla con su obligación de designar las tres vacantes pendientes, dos de ellas con 414 días de retraso y el Inai esté en posibilidades de ejercer sus facultades plenas.



Burla, cinismo y reto a la ley el nuevo decretazo de AMLO: PRD

La secretaría general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, consideró que el nuevo decretazo es un reto a la ley que hace nuevamente el Presidente, pero también es "una burla, un cinismo extremo de que querer defender la corrupción de sus obras faraónicas y elefantes blancos".

"Es lamentable el nivel de cinismo del Presidente que a toda costa quiere defender sus obras y la corrupción en las mismas a pesar del valiente y apegado a derecho fallo de la SCJN que le ordenó máxima publicidad en todos esos contratos", indicó.

Calificó de valientes a los ocho ministros encabezados por su presidenta Norma Piña quienes a pesar de la presión, las amenazas desde Palacio Nacional y con la huestes del Presidente insultándolos todos los días, fallaron de acuerdo a la Constitución e invalidaron "que las obras faraónicas, opacas, sean consideradas como seguridad nacional.

Expuso que no sorprende a nadie la actitud revanchista de López Obrador que con este nuevo decretazo manda un mensaje que él está por encima de la ley, de la Constitución, de las instituciones y como "buen tirano busca continuar con sus obras a costa de lo que sea".

"Vemos nuevamente al Presidente necio, que no sabe perder, que no respeta la ley y que vuelve a emitir pues otro decreto que declara nuevamente pues las obras como un asunto de seguridad nacional y será la SCJN quien devuelva nuevamente a la realidad", concluyó.