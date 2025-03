Colibrí Viajero 2025: Experiencia de Viaje a Acapulco

A sus 73 años, Norma Chávez visitará por segunda vez las playas de Acapulco, Guerrero, y lo hará con nuevos amigos que hizo desde muy temprano, como parte del programa Colibrí Viajero 2025, que lleva a cabo la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

"Me da emoción, alegría y muchas ganas de poder ir a Acapulco, estar en la arena y meterme al agua, que ojalá no sea muy fría... Yo fui cuando tenía 12 años, con mi mamá y su pareja de ese entonces, y no había tenido la oportunidad y el dinero para ir, hasta apenas ahora", expresó la adulta mayor, quien en sus piernas cargaba una bolsa de lona con todo lo necesario para disfrutar de las playas de este puerto.

Ella forma parte del primer grupo de adultos mayores que saldrá de viaje hasta las costas de Acapulco este 2025, de manera gratuita y por parte de Colibrí Viajero Plata, una categoría de este programa que lleva a los beneficiados fuera de la capital, a estados como Guerrero, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

"El mar te cura todo, yo creo que conocer el mar tendría que ser un derecho humano, todos tendríamos que tener la oportunidad de conocer el mar, y gracias al Colibrí Viajero lo van a poder hacer, porque este programa tiene el objetivo de que el turismo se viva como un derecho", dijo la secretaria de Turismo, Alejandra Fraustro, durante el banderazo de salida del programa.

Indicó que en este viaje, y de manera gratuita, los adultos mayores podrán disfrutar de la Quebrada, los clavadistas, la oferta gastronómica y cultural no sólo de Acapulco, sino de los museos de los otros estados del país.

"Como de esto ustedes no van a pagar nada, yo sólo quiero que se compren plata en Taxco, que disfruten y que la pasen muy bien, que se olviden de todo y que entendamos que el esparcimiento también es un derecho", aseguró.

La titular de la Secretaría de Turismo precisó que los beneficiados se inscribieron al programa mediante la página de esta dependencia; a través de las Asambleas Informativas de los 100 días de Gobierno de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; por el Casa por Casa y en los martes de Zócalo Ciudadano.

Precisó que este año se llevarán a cabo 2 mil 300 viajes en la capital y al interior de la República Mexicana.