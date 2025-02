Colibríes polinizadores en la ciudad

Vuelan por nuestros jardines con sus refulgentes colores verdes y rojos, zumbando, agitando sus alas 80 veces por segundo, maniobrando en el aire mientras su corazón late frenéticamente entre 400 y 1200 veces por minuto. Tejen sus nidos con hojas y telas de araña; la madre cría a sus polluelos con solícito amor y cada temporada varias especies realizan viajes migratorios de miles de kilómetros. ¡Son los extraordinarios colibríes!

Nativos de América, no existen en otros continentes; turistas europeos y asiáticos vienen a observarlos y fotografiarlos. En México tenemos 59 especies de estas aves polinizadoras. Hace millones de años las plantas con flores evolucionaron un trato con los insectos voladores. Las flores producían néctar azucarado y los animalitos les transportaban el polen, (gametos masculinos vegetales) a las flores femeninas, fecundándolas para producir sus frutos y semillas. Las aves, de sangre caliente, estaban activas desde muy temprano y resultaron ser eficientes polinizadores, evolucionando en colibríes. Muchas flores desarrollaron colores rojos o anaranjados, con el cáliz profundo (donde no llegan las diminutas lenguas de las abejas) para atraerlos. El colibrí introduce su cabecita en la flor y se le pega polen.

México posee gran diversidad de especies de aves que atraen a observadores de todo el mundo, pero no existe divulgación científica local sobre colibríes, lo que ha dado lugar a supersticiones que los utilizan como amuletos para amarres o ritos de charlatanes. Además, millones mueren cada año por plaguicidas y destrucción de su hábitat. Sin embargo, no existe ningún plan en operación para salvaguardar sus valiosas poblaciones.

En las ciudades muchas personas han tomado la iniciativa de colocar frascos alimentadores o jardines de flores para ayudar a estos hermosos polinizadores a sobrevivir en ciudades cuya “jardinería” consiste en podar y destruir árboles y flores. Catia Lattouf, rescatista libanesa, llamada la “Reina de los colibríes” incluso tiene un hospital para estas aves en Cd. de México. (Vea su entrevista, realizada por la fallecida gran periodista Cristina Pacheco, en YouTube)

Para atraer y apoyar a estos pajarillos, Ud. puede colocar alimentadores. Son económicos; o también utilizar un tupper o frasco con hoyitos por los cuales pueda introducir su piquito. La fórmula del néctar es simple: cuatro partes de agua, por una de azúcar refinada. No usar colorante, pero si cambiar el agua frecuentemente.

Debería existir mayor difusión en los medios sobre las especies nacionales. De nada sirve estudiar y volver a estudiar a los animales; si no se les protege y se dan a conocer, a niños y jóvenes mexicanos. Tesis y doctorados en ciencias naturales deberían priorizar la conservación y divulgación científica del patrimonio ecológico de México, de lo contrario, el profesional le habrá fallado a la sociedad que financio su carrera. Nunca he entendido por que las autoridades ignoran o minimizan a nuestras especies silvestres. En los parques Tangamanga, Morales y áreas protegidas, no hay señalética o carteles para reconocerlas. Ningún letrero de “Proteja a las aves”; o prohibición de resorteras o rifles de diábolos por nuestras instituciones supuestamente encargadas de su conservación ¿Por qué el bajo perfil y el silencio cómplice sobre crueldad hacia los animales silvestres y el tráfico de especies? ¡Demandamos transparencia de objetivos y resultados para proteger a nuestros animalitos… congruencia por favor!

gonzalez7063@hotmail.com

Viaje del Colibri Garganta Roja





? Archilochus colubris. Se reproduce en Canada y EE.UU y migra atravesando el Golfo de Mexico en un vuelo continuo de ¡800 Km. sobre el agua! Una hazaña para cualquier ave. Los colibries machos de esta especie ostentan orgullosos su plumaje rojo brillante en la ganganta, de alli su nombre.





? En la Ciudad de SLP es común ver al Colibrí Pico ancho; Cynantus latirostris. De color verde iridiscente y largo pico rojo. Recomendamos el libro (gratis en internet): “Los Colibríes de México y Norteamérica” de la Dra. María del Coro

Arizmendi. Contiene bellas ilustraciones e

instrucciones para hacer un jardín de colibríes.





Colibrí Rufo.

? Selasphorus rufus. Para los amantes de récords, cada verano esta avecilla migra hasta Canadá y Alaska. Sin embargo, un animal no tiene que estar en el libro Guinness para valorarlo y conocerlo; todos tienen derecho a existir y se descubren sus maravillosas capacidades y conductas si uno aprende evolución y biología.

Nido de colibrí.

? Nótese la confección del nido de hojas tejidas con telas de araña que el ave recolecta. La hembra colibrí se encarga sola de empollar y criar a los polluelos. El negocio de las costosas, destructivas y ridículas podas de árboles en la Ciudad acaban con miles de nidos cada primavera.





? Sus colores brillantes se originan en las diminutas fibras de sus plumitas, donde microscopicas burbujas de aire, como cristales de

calavera de coche, reflejan la luz. Sorprende que estos encantadores animalitos desciendan de los extintos dinosaurios Terópodos

(Carnívoros, como el T. Rex y Velociraptors de las películas).