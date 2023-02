Colima y 8 ciudades más entre las más violentas del mundo: organismo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - En el Ranking 2022, de las 50 ciudades más violentas del mundo, Colima, la ciudad, ocupa el primer lugar con 181.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al organismo Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

Detalla que, en 2022, de las diez ciudades más violentas del mundo por cada 100 mil habitantes, nueve fueron mexicanas: Colima, Colima con 181.9 asesinatos; Zamora, Michoacán con 177.7; Ciudad Obregón, Sonora con 138.2; Zacatecas, Zacatecas con 134.6.

Tijuana, Baja California con 105.1; Celaya, Guanajuato con 99.6; Uruapan, Michoacán con 78.2; Juárez, Chihuahua con 67.6 y Acapulco, Guerrero con 65.5.

Dentro de las 50 ciudades las menos violentas son: San Luis Potosí, San Luis Potosí con 29; Cúcuta, con 29.4; Palmira, con 30.6, Cartagena con 31.2, estas tres en Colombia.

El organismo destaca que la situación de las urbes de México es el resultado de políticas fallidas aplicadas en lo que va del siglo, que ha consistido en tolerar la violencia de los grupos criminales.

Indica que no existe antecedente en el mundo de un gobierno nacional que haya adoptado como política de seguridad pública la de dar manos libres a los criminales para que ejerzan violencia y encima lo proclame abiertamente.

Por el contrario, en los países que no han seguido políticas complacientes con los criminales, ha habido progresos notables. Las ciudades de Guatemala y El Salvador siguen fuera del ranking. Brasil tiene cada vez menos ciudades y con tasas más bajas.

De las 50 ciudades del ranking 2022, se ubican en México 17, en Brasil 10, en Estados Unidos siete, en Colombia seis, en Sudáfrica cuatro, en Honduras dos y en Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica con una cada una.

José Antonio Ortega, presidente del organismo dijo que este ranking no es solamente un insumo informativo, “quisiéramos que fuera un instrumento para motivar una acción o para mejor la acción que se está teniendo en diferentes lugares que sea motivador, de políticas públicas, estrategias para devolver la paz”.