Collado sacó millones de empresas que "lavaron" para el Cártel de Sinaloa: El País

Juan Ramón Collado, abogado de la élite en México, cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear, dijo esta mañana el periódico El País.

Collado, recuerda el diario español, es conocido "como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)"

"Catorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d´Andorra (BPA) a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales", escriben los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo.

Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, les negó cualquier relación con el cártel. "El presunto esquema de blanqueo de Collado arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco). El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra", dice el diario.

"Para indagar quién se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicitó en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado ´por ser un eslabón imprescindible para determinar el origen de los fondos´. La jueza pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA –entre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense- para averiguar la identidad de sus auténticos representantes", detalla el diario español.

El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana de Collado (arrancó en 2015 y supera los 17 mil 500 documentos) ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. "El último informe policial incorporado a la causa, de febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos. Y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de dólares que ingresó Collado en el Principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias", dice El País.

De acuerdo con Joaquín Gil y José María Irujo, Collado no usó una misma red de lavado que el Cártel de Sinaloa: le cobró a millones a las empresas usadas por el narcotráfico. El abogado, dice, ingresó en el banco andorrano "fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de ´El Chapo´".

"Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V. (que transfirió al abogado 10.7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7.1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. (5.7 millones) y Textiline Collection, S. A. de C. V. (5.4 millones). También, Varys Comercial S. A. de C. V. (3.6 millones) y Grupo Liztik, S. A. de C. V. (3.5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015", dice la investigación de los periodistas.

"Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB, S. A. de C. V. (que abonó a Collado 2.2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S. A. de C. V. (2.2 millones), Tessa Textiles S. A. de C. V. (2.5 millones), Enterprise Gamki, S. A. de C. V. (707,594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug S. A. de C. V. (690,622 euros), Amber Global S. A. de C. V. (632,395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S. A. de C. V. (505,447 euros) y Gallaxy Real Estate S. A. de C. V. (444,774 euros)", agregan.

Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, es uno de los litigantes más famosos de México y conocido por sus vínculos con el grupo de poder político y económico.

La firma legal de Collado defendió a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) de la acusación de asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu, cometido en septiembre de 1994.

Collado también llevó la representación legal de Mario Ruiz Massieu, un exfiscal mexicano que se suicidó en Estados Unidos mientras estaba bajo arresto domiciliario, así como de Mario Villanueva, exgobernador del estado mexicano de Quintana Roo, sentenciado por narcotráfico.

También se hizo cargo de la representación del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el proceso de divorcio de su esposa Angélica Rivera, un proceso que colocó al letrado en el centro de la polémica y a sus clientes y amigos bajo la lupa pública.