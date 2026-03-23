Colocan sensores a mariposas monarcas para monitorear su migración

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Para estudiar el fenómeno migratorio y los desplazamientos de la mariposa monarca, la

(Conanp) informó que puso en marcha un sistema de

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que consiste en colocaren algunas especies.En un comunicado, detalló que para este primer estudio se instalarondistribuidos de manera estratégica en comunidades y ejidos delLa autoridad ambiental detalló que eles "unultraligero con, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo".Explicó que tiene un peso dey cuenta con unque mide aproximadamente, incluyendo la antena.Según Conanp, este sensor permitirá al equipo de especialistas conocer de manera precisa elen lasy durante suLos sensores se colocaron a través de la, en coordinación con el(WWF), con la capacitación de(CTT) y el Cape May Point Arts and Science Center (CMPASC).El procedimiento de colocar sensores a las mariposas monarcasDe acuerdo con Conanp, personal capacitado empleó unaque prioriza la, que consistió en recolectar con redes especializadascon alas en buenas condiciones y tamaño.Cada mariposa fue pesada en unay medida: este dato se obtiene de la longitud de la base del tórax hasta la punta del ala, y se documentó su estado físico general en unaPor último, el dispositivo se colocó delicadamente,con un papel especial para cuidar sus escamas. En este paso, el ejemplar se sujeta a unpara evitar cualquier movimiento que pueda lastimarlo, permitiendo fijar el dispositivo con un"A cada sensor se le asignó unvinculado al, por ejemplo, del ROS001 al ROS040 para El Rosario, lo que permite unen la. Finalmente, todas las mariposas fueron liberadas sin ningún tipo de daño", explicó.De acuerdo con los datos de seguimiento,monarca han cruzado la, cinco se encuentran en lo profundo de Estados Unidos y, por primera vez, mariposas marcadas en otoño se dirigen ahora hacia el norte en la