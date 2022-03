Colocan vallas en la Catedral Metropolitana por 8 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Se acerca el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer con marchas y otros eventos, encabezados por colectivos feministas y ya se aprecia cómo algunos recintos están amurallados.

Autoridades del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal instalaron vallas metálicas frente a la Catedral Metropolitana, localizada a un costado de Palacio Nacional, como medida de seguridad ante las manifestaciones que realizan organizaciones feministas.

El motivo de la mega marcha es exigir a las autoridades la erradicación de la violencia en contra de la mujer.

Con motivo de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que las manifestaciones se realicen pacíficamente, pero de manera preventiva se colocaron vallas en los monumentos, y que los operativos los está trabajando el grupo Ateneas.

Las vallas de más de tres metros fueron instaladas ayer por la noche y madrugada de este viernes, y se prevé que sean removidas después del próximo martes, cuando hayan terminado estas manifestaciones.

Destaca que hace un año, autoridades locales y federales ordenaron la instalaciones de estas vallas varios días antes del 8 de marzo frente a Palacio Nacional, lo cual fue fuertemente criticado.

Por medio de una solicitud de información, EL UNIVERSAL reveló que el gobierno federal había pagado casi 800 mil pesos en la instalación de estas vallas metálicas para proteger Palacio Nacional de las manifestaciones que realizaron.

Estos son los horarios, puntos de salida y otras indicaciones que se han compartido en redes sociales sobre las marchas por el #8M que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A continuación los detalles de la Marcha 8M en cada estado.

En general, la recomendación es no asistir solas, usar cubrebocas y llevar gel antibacterial. También recomiendan que ante cualquier síntoma de gripa es preferible no asistir.

También hacen recomendaciones particulares sobre la vestimenta a usar como prendas en color negra o morada.

¿Por qué los hombres no deben ir a la marcha del 8M 2022?

Aguascalientes

En Aguascalientes se convoca a las 17:00 horas para salir de la Fiscalía General de Justicia del estado y concluirá en el Exedra.

Entre las indicaciones que comparten los colectivos que convocan como Cultivando Género AC, está que puede asistir "toda la diversidad de mujeres".

Baja California

En Mexicali, Baja California la cita es a las 17:00 horas frente oficinas de Fiscalía en Río Nuevo; la marcha comenzará a las 18:00 horas para marchar a las 6pm rumbo al centro cívico Mxli.

Baja California Sur

En Baja California Sur se convoca en tres puntos a partir de las 16:00 horas:

-La Paz: Monumento a la Madre

-San José del Cabo: Glorieta de FONATUR

-Cabo San Lucas: Pabellón Cultural

Campeche

En el estado de Campeche aún no hay una convocatoria. Activistas de Mercadita Feminista Campeche anunciaron que pronto darán detalles sobre horario y punto de reunión para la marcha del #8M en aquel estado.

Chiapas

En el estado de Chiapas hay una convocatoria para participar en la marcha del #8M en Tuxtla Gutiérrez. La cita es a las 16:00 horas en las instalaciones de la UNACH Campus 1 (Frente a Plaza Jardines)

También se prevé que en San Cristóbal de las Casas se anuncie en los próximos días detalles de la movilización en aquel municipio.

Chihuahua

En Chihuahua se convoca a las 16:00 horas en la Glorieta Pancho Villa rumbo a El Ángel.

Coahuila

En Coahuila se convoca a las 16:30 en Plaza Nueva Tlaxcala.

Colima

En Colima la cita es a las 17:30 horas en la Plaza de las y los desaparecidos (Parque de la Piedra Lisa) para partir rumbo al Jardín Libertad, en el centro de la ciudad.

Ciudad de México

En la Ciudad de México se convoca a las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia para partir a las 16:00 hacia el Zócalo.

También se prevén actividades culturales en la Plaza Juárez.

Durango

En Durango hay una convocatoria a las 17:00 en la Biblioteca del Calvario.

También se convoca a marcha a las 17:30 que parte del Puente Peatonal del Hotel Gobernador que terminará en concentración en la Plaza de Armas, frente a Catedral.

Estado de México

En Toluca, Estado de México la cita es a las 12:30 horas en el Monumento a la Maestra (Heriberto Enriquez).

También habrá otra manifestación en la UAMEX a las 15:00 horas rumbo a rectoría.

Además, un contingente de Edomex se concentrará a las 14:00 en el Monumento a la Revolución para participar en las actividades de la CDMX.

Guanajuato

En Apaseo el Alto, Guanajuato se convoca a las 13:00 en el Jardín Cuauhtémoc.

También en Guanajuato capital se convoca a las 16:30 en el Teatro Juárez para un recorrido que pasará por Pocitos-Alhóndiga-Avenida Juárez y de regreso al Teatro Juárez.

Guerrero

En Guerrero, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, convoca a las 16:00 horas en el Monumento a las Banderas en Chilpancingo.

Hidalgo

En Pachuca la cita es a las 17:00 horas en la Plaza Juárez, pero habrá actividades desde las 15:00 horas por la Mercadita Feminista.

Jalisco

En el caso de Jalisco, hay una convocatoria para una marcha en Guadalajara a las 15:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos rumbo a la "Antimonumenta", ubicada en la llamada "Plaza Imelda Virgen".

En Morelia, capital michoacana, la convocatoria para la marcha del 8M es a las 16:00 horas en la Fuente de las Tarascas rumbo a Palacio de Gobierno.

Morelos

En Morelos, se convoca a las 15:00 horas Glorieta Carrillo Puerto, Av. Álvaro Obregon, Col. Carolina, Cuernavaca.

Nayarit

Para Nayarit la cita es a las 16:00 horas del Monumento a la Hermana Agua en Tepic, rumbo al Congreso del estado.

Oaxaca

En la ciudad de Oaxaca, un contingente de mujeres partirá del parque El Llano, rumbo a La Antimonumenta, en la Fuente de las Ocho Regiones, a las 15:00 horas.

La convocatoria de esta marcha fue lanzada por la Colectiva Chicatanas y explica que tras el recorrido se realizará una ofrenda-altar en memoria de las víctimas de feminicidio en La Antimonumenta, por lo que convoca a asistir con velas y flores.

Puebla

En Puebla se convoca a las 17:00 de El Gatillo rumbo al Zócalo.

Querétaro

En Querétaro, integrantes del colectivo Feminismo para todas MX, convocan a las 16:00 horas a la marcha que partirá de la Plaza Constitución.

También habrá otra marcha que partirá a las 16:30 en la Plaza del Estudiante

Quintana Roo

En Cancún se convoca a las 17:00 horas en el Malecón Tajamar.

San Luis Potosí

En San Luis Potosí se convoca a las 16:00 horas en un mitin previo a la marcha en el Memorial de la Plaza de Armas de donde los contingentes saldrán a las 17:00 horas.

Sinaloa

En Sinaloa se convoca a las 15:30 en la Catedral para marchar rumbo al Parque Acuático.

Sonora

En Sonora, el colectivo Marea Verde convoca a las 16:30 en las escalinatas del Museo UNISON, en Hermosillo.

Tabasco

En Tabasco la convocatoria es a las 15:30 en el Monumento a los Niños Heroés en Avenida Usumacinta.

Tamaulipas

En Tamaulipas, el punto de reunión es en la Plaza Hidalgo a las 16:00 horas y concluirá en la Plaza Esteban Baca Calderon.

En Ciudad Victoria habrá un plantón de 16:00 a 18:00 horas en la Plaza del 15.

Tlaxcala

En Tlaxcala se convoca a las 16:00 horas en el Asta Bandera para un recorrido rumbo al Palacio de Gobierno.

Veracruz

En Veracruz la cita es a las 17:00 horas en la Plaza Dorada rumbo a Plaza de los Valores.

Yucatán

Para Yucatán, la convocatoria cita a las 18:00 horas en La Antimonumenta

Zacatecas

Por último, en Zacatecas los colectivos convocan a las 14:00 en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ, para partir rumbo a Plaza de Armas.