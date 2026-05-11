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Combate a la piratería, sin recursos suficientes

Por El Universal

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Combate a la piratería, sin recursos suficientes

Ciudad de México.- La lucha contra la piratería en México tiene avances en los últimos años, lo que le valió al país salir de la "lista negra" del gobierno de Estados Unidos, pero es un problema que requiere un alza radical de recursos, tanto económicos como humanos.

Además, expertos en propiedad intelectual opinan que para combatir el ilícito se requiere redoblar esfuerzos para hacer cumplir la actual legislación, comparable con las mejores prácticas mundiales.

"México tenía varias asignaturas pendientes. Con justa razón, habíamos tenido más de cinco o seis años en los que el reporte de la autoridad estadounidense repetía que no había acciones penales contra la piratería, que no teníamos reglamento, que no había actuación de oficio de Aduanas", reconoció Santiago Nieto Castillo, quien dejó de ser director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 30 de abril.

Por su parte, el experto en propiedad intelectual Miguel Ángel Margáin destacó que ya se realizaron cambios legales y "no hay ninguna autoridad en el mundo que tenga las facultades que tiene el IMPI".

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Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el impacto de la piratería en México en 2025 equivalió a 63 mil mdp, afectando a 70 mil empleos.

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