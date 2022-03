Combate al crimen organizado no es cuestión de cambiar un nombre: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Ante la ola de homicidios en el país, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República exigió que al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gabinete de seguridad que modifiquen la estrategia de combate a la violencia y la criminalidad, en lugar de pedir al Cártel Jalisco Nueva Generación que cambie de nombre.

"Hay que ser muy buey para decir eso. ¿Cómo propones cambiar el nombre a unos delincuentes? (...) No es un tema de cambio de nombres. Son personajes que están en la ilegalidad, que están asesinando, que están fusilando gente. (...) No es un cambio de nombre, señor presidente, es un cambio de estrategia, queremos una nueva estrategia de seguridad porque ésta es un fracaso", apuntó la senadora Xóchitl Gálvez.

Tras advertir que masacres como la ocurrida el pasado fin de semana en Michoacán demuestran que México tiene un Estado y un gobierno fallidos, los legisladores panistas, en conferencia de prensa, calificaron de inaudito que las autoridades pretendan minimizar los hechos violentos que a diario vive el país.

"Le exigimos al gobierno que garantice la paz de los mexicanos, que cambie la estrategia de seguridad y que la vuelva a enviar al Senado de la República para aprobarla, debatirla entre todos y encontrar una solución, pero ya presidente, lo votaron para garantizar la paz, no para andar en un concurso de popularidad y para andar metiendo pretextos. ¡Necesitamos resultados ya!", expresó el senador Damián Zepeda.

Acusó que el gobierno minimiza los hechos y normaliza la violencia, cuando los datos indican que cada seis días ocurre un multihomicidio en el país. "Entonces un escándalo tapa a otro escándalo. Hace unas semanas fue Caborca, Sonora, antes fueron los universitarios en Zacatecas, antes fueron muertos colgados de puentes con 'narcomantas', antes fue en Veracruz, negocios quemados, extorsiones, secuestros. Está en todos lados y está fuera de control", subrayó.

Por su parte, el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Julen Rementería, afirmó que lo ocurrido en Michoacán es inconcebible.

"El Presidente de la República en muchas ocasiones se ha jactado decir que conoce todo lo que pasa, que está informado, que el Presidente de la República sabe lo que está sucediendo. Casualmente, de San José de Gracia no sabe nada, porque pretenden insistir en que no han encontrado cuerpos".

Señaló que de no ser por el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, la matanza en Michoacán sería nota mundial.

"La verdad es que el presidente dijo hace unos días que ya no puede más, y eso vemos, que ya no puede más. En materia de seguridad este es un gobierno fallido que se tiene que reconocer así y empezar desde cero", advirtió.

Durante la conferencia de prensa, los senadores panistas mostraron cartelones con la leyenda "Estado fallido. México de luto".