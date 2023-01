Combate al fentanilo no solo es asunto de EU, sino de México: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que enfrentar el "flagelo" del consumo de fentanilo no solo es un asunto de Estados Unidos, sino de México, pues advirtió que si no se enfrenta "lo vamos a padecer nosotros también".

En un mensaje a medios tras concluir la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el mandatario mexicano señaló que se tiene que enfrentar este problema de manera coordinada, pues "estamos defendiendo la vida".

"Estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos, y lo estamos haciendo porque nos importa; nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo.

"Pero también, como hoy lo tratamos, no es un asunto sólo de Estados Unidos, es que, si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también. Entonces, tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo, y ahora se trató. Estamos defendiendo la vida".