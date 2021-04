Comienza campaña electoral a las alcaldías de Guerrero con violencia

Este sábado comenzó la campaña electoral por las 80 alcaldías de Guerrero y la violencia ya dejó su rastro: candidatos renunciaron de último momento por amenazas de organizaciones criminales, otros iniciaron sus recorridos con seguridad y, días previos, una candidata a diputada fue privada de su libertad durante unas horas. En el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, Morena no comenzó la campaña, Rey Hilario Serrano renunció unos días antes del arranque de campaña por supuestas amenazas del crimen organizado.

De acuerdo a fuentes al interior del partido, hasta el momento no han definido quién sustituirá a Hilario Serrano. La región de la Tierra Caliente es de las más violentas de Guerrero. En el proceso electoral anterior asesinaron al alcalde, Abel Montúfar Mendoza, quien había solicitado licencia para hacer campaña por la diputación local.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrían Wences, denunció que en los últimos días varios de los candidatos que registraron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) renunciaron a la postulación por amenazas del crimen. Wences se limitó a revelar que la mayoría de estos candidatos son de municipios de la Tierra Caliente y la región Norte, pero se negó a dar los nombres para resguardar la seguridad de los ahora exabanderados.

La dirigencia de Morena también informó de la renuncia de varios de sus candidatos por amenazas. Candidatos con resguardo policiacos En Cocula, el candidato de Movimiento Ciudadano, Ulises Ramírez Crespo no arrancó campaña debido a las amenazas que recibió días antes. Ramírez Crespo denunció que hombres armados le advirtieron que se "haga a un lado" en este proceso electoral.

Según el candidato, los hombres armados le advirtieron que el ganador de la elección será el actual alcalde, Carlos Alberto Duarte Bahena, quien busca reelegirse como candidato de Morena. Ramírez Crespo denunció al alcalde ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las amenazas que recibió, además solicitó seguridad, por lo que el gobierno del estado le asignó dos agentes, pero aun así no ha comenzado su campaña porque considera que no hay condiciones para hacerlo.

Ramírez Crespo fue electo como alcalde de Cocula en 2015. En octubre de ese año, fue detenido por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cuando se encontraba con el presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, Adán Zenén Casarrubias Salgado, y 40 días después fue liberado. En febrero del año siguiente, Ramírez Crespo volvió a ser detenido, esta vez estuvo preso ocho meses y fue liberado por no haber pruebas suficientes en su contra por el delito de delincuencia organizada. Durante el tiempo que estuvo detenido, Duarte Bahena fue el alcalde interino de Cocula.

Privación de la libertad por horas El miércoles pasado en Taxco, hombres armados retuvieron por más de una hora a la candidata a diputada local del PRI-PRD por el distrito 21, Flor Añorve Ocampo. "La interceptaron, la bajaron de su vehículo y luego estuvieron platicando con ella durante una hora y le pasaron un teléfono celular para que se comunicara con una persona que quería hablar con ella", confirmó una fuente que prefirió el anonimato.

Después de que trascendió su privación de la libertad, la misma candidata lo negó en sus redes sociales, donde escribió: "No he sido víctima de ningún agravio hacia mi persona, estoy bien". Sin embargo, fuentes en Taxco confirmaron que sí estuvo retenida y fue liberada en la carretera Cuernavaca-Acapulco. La candidata a diputada local por el distrito 25, con sede en Chilapa, Diana Hernández Hernández desde hace unos 15 días es resguardada por policías estatales, después de que exigió seguridad al gobierno del estado. En este proceso electoral, en Guerrero ya fueron asesinados dos aspirantes a candidaturas por alcaldía y dos más fueron atacados.