Comienza el éxodo de extranjeros en Pto. Vallarta

PUERTO VALLARTA, Jal.- Desde antes del amanecer, el ir y venir de vehículos rompía la habitual calma de la zona hotelera. Filas de taxis, vans y autobuses turísticos avanzaban lentamente rumbo al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, cargados de maletas y rostros marcados por el cansancio y la incertidumbre.

La reapertura de vuelos este martes detonó una salida masiva de visitantes extranjeros, tras los hechos violentos y narcobloqueos registrados el fin de semana en la región.

Dentro de la terminal, el murmullo constante sustituyó la música ambiental. Las pantallas de información mostraban salidas continuas, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, mientras decenas de pasajeros aguardaban incluso sentados en el suelo ante la falta de asientos disponibles. Personal aeroportuario recorría los pasillos orientando a los viajeros, mientras elementos de seguridad federal permanecían visibles en accesos y filtros.

"Sólo queremos llegar a casa", expresó Mark Peterson, visitante canadiense que adelantó su regreso tres días. "Nos dijeron que todo está bajo control, pero preferimos no arriesgarnos", añadió mientras vigilaba que sus hijos no se separaran del equipaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La suspensión parcial de operaciones el lunes había dejado a muchos turistas en incertidumbre. Aerolíneas nacionales cancelaron vuelos hacia el destino y, desde la Ciudad de México, las salidas eran escasas.

La reanudación comenzó cerca del mediodía del martes; aviones arribaron con asientos vacíos, en contraste con los vuelos de salida.