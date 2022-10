Comisión de Defensa en San Lázaro pedirán reunión Crescencio Sandoval para que explique "hackeo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Villareal García, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados, refirió que se insistirán en sostener una reunión con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, luego de que fue cancelada en días pasados, y que sería realizada en las instalaciones de la dependencia.

"La reunión, en términos oficiales, se suspendió, no se canceló, y esto hay que dejarlo claro porque además de la carta que recibió esta presidencia, del general secretario, hemos tenido muchas pláticas con personal de la Defensa, y en particular con nuestro enlace, y la apertura al diálogo de la secretaría, y por supuesto que la propuesta es que sí se lleve a cabo la reunión, ojalá y pudiera ser antes de que se apruebe el Presupuesto, tenemos como fecha fatal el 15 de noviembre", explicó.

Señaló que todos los diputados que conforman la comisión solicitaron una reunión de trabajo, y eso "nunca puede violar ningún tipo de normas, para eso nos pagan, para trabajar de forma coordinada con los diferentes órdenes de gobierno".

Aceptó que el secretario de la Sedena ha tenido apertura para dialogar con los diputados. "El general secretario ha sido muy abierto, y lo dije también públicamente en muchas entrevistas que desafortunadamente tuve que dar, en esta materia, porque en algunas otras secretarías, los secretarios no han tenido esa apertura que sí ha tenido el secretario de la Defensa".

Por su parte, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, de MC, negó que haya sido irrespetuoso al enviar una carta al secretario de la Defensa Nacional como respuesta, después de que el secretario solicitara la reunión con los diputados federales en las instalaciones del Ejército; y señaló que su bancada seguirá buscando una reunión.

"En qué momento los canales de comunicación se hicieron de manera incorrecta. Yo lo que quiero, e insisto, necesitamos tener un diálogo abierto, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos tener comunicación directa, como la hemos tenido siempre", comentó.

Y sostuvo que es necesario generar transparencia en torno al "hackeo" a la dependencia federal, porque no existe información al respecto. "Si el general secretario y nuestras Fuerzas Armadas consideraban que la reunión debía ser en secrecía por la importancia y por los temas tan delicados que se iban a tomar, podríamos habernos enterado a través de su carta", y no por el secretario de Gobernación, que declaró que la cancelación fue por una falta irrespetuosa, dijo.